Staugefahr auf dem Kemptener Ring

An einem wichtigen Knoten im Kemptener Verkehrsnetz kommt es zu Behinderungen. Woran es im Untergrund diesmal klemmt.

18.04.2023 | Stand: 15:12 Uhr

An einer neuralgischen Stelle hakt es zurzeit im Kemptener Verkehrsnetz: Die Kreuzung Adenauerring/Rottachstraße ist Richtung Berliner Platz nur einspurig befahrbar. Nach links zur Breite ist das Abbiegen verboten. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung. Ein Draht des parallel verlegten Überwachungssystems sei offenbar defekt, sagt Xaver Wagner vom Zweckverband. Also muss bis dorthin gebuddelt werden, um die Verbindung zu flicken.

Der Laufsporttag am Sonntag soll keinesfalls gefährdet werden

Die Verantwortlichen gäben alles daran, dass zum Laufsporttag am Sonntag alle Behinderungen beseitigt sind. Im Anschluss könnten allerdings nochmals Asphaltarbeiten an der viel befahrenen Kreuzung nötig werden. Wer kann, sollte die Ecke zumindest im Berufsverkehr meiden.