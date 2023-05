Staus am Knotenpunkt: Hupkonzerte am Berliner Platz

Sanierung lässt den Verkehr zeitweise ins Stocken geraten. Stadt rät, den Bereich um die Kaufbeurer Straße zu umfahren. Behinderungen ziehen sich noch hin.

30.05.2023 | Stand: 19:53 Uhr

Die Hupe ist das Lieblingsinstrument der ungeduldigen Autofahrer. Am Dienstagmorgen war sie häufig zu hören rund um den Berliner Platz. Besonders von der Nordbrücke her stadtauswärts staute sich der Verkehr auf dem Adenauerring. Die Bauarbeiten ziehen sich noch.

Der Berliner Platz und Teile der Kaufbeurer Straße sind zurzeit die Brennpunkte bei den Straßensanierungen. Das wirkt sich auch aus in der Dieselstraße, in der es am Dienstag zeitweise nur zäh voran ging. Ursache ist die umfängliche Sanierung des Hauptverkehrsknotens der Stadt mit der Kreuzung der B12 und eben der Ableitung in die Kaufbeurer Straße. Mit Behinderungen ist zu rechnen bis nach den Sommerferien.

Auch der Schumacherring ist betroffen

Von der ersten Sperrung ist ein Teil des Adenauerrings betroffen, der in Fahrtrichtung nach Osten führt. Gearbeitet wird auch an einem Abschnitt der Kaufbeurer Straße südlich des Berliner Platzes. Vom Ring kommende Autofahrer können also nicht nach rechts in Richtung Schumacherring abbiegen. Und auch die Rechtsabbiegespur in Richtung Innenstadt (südliche Kaufbeurer Straße) ist gesperrt. Die Straße wird in beiden Bereichen auf jeweils eine Fahrspur eingeengt. Diese Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 23. Juni. Die Stadt rät, den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Bisher klappe der Mammut-Umbau relativ gut, sagt Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann: „Wir liegen im Zeitplan, das gute Wetter spielt den Bauunternehmen in die Hände.“ Mit den umliegenden Firmen stehe man im Kontakt, beispielsweise mit Liebherr. „Natürlich machen sich die Betriebe Sorgen“, sagt Wiedemann, „aber wir versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.“

Ampeln ausgeschaltet an der Johann-Abt-Straße

Der Bauleiter sei deswegen meist vor Ort, Feinheiten würden nachjustiert. An der Kreuzung zur Johann-Abt-Straße seien die Ampeln mittlerweile außer Kraft. Auch die Beschilderung werde nachgebessert. Wer von der Stephanstraße aus Richtung Marktoberdorf in die Stadt hereinkommt, wird nun über Baken auf eine einzelne Spur gelenkt. Damit soll der Verkehr kanalisiert werden, der im Schumacherring weniger Raum hat als bisher.

Die Verantwortlichen sind optimistisch, dass sie den ersten Abschnitt in der vergleichsweise verkehrsarmen Pfingstferienzeit abwickeln können. Bei der Linksabbiegespur von der Kaufbeurer Straße zu Liebherr werde auf die Schnelle das Gebüsch gestutzt, um den Autofahrern die Sichtachse frei zu geben mit Rücksicht auf die Radfahrer.

Vier Millionen Euro fließen in das Projekt

„Keine größeren Auffälligkeiten“, meldet indes die Polizei rund um die Bauarbeiten. Am Berliner Platz summieren sich im Durchschnitt täglich 65.000 Fahrzeuge. In Spitzenzeiten passieren 7000 Autos die Kreuzung pro Stunde. Rund vier Millionen Euro sind für die Projekte insgesamt nötig, auf die Stadt entfallen anteilig etwa 800.000 Euro. In vier Abschnitten soll der fünfarmige Knoten bis in den Schumacherring hinein einen komplett neuen Aufbau bekommen.

Die Zu- und Ausfahrt aus der Bleicherstraße (Aldi) ist zurzeit nur über über die Stephanstraße möglich. Die Dieselstraße und der Fenepark sind von Norden aus erreichbar, von Süden kommend ist der Bereich über die Umleitung über die Johann-Abt-Straße, die Porschestraße und die Dieselstraße erreichbar.

Auf den ersten Bauabschnitt folgt nun unmittelbar der Zweite: Bis Sonntag, 11. Juni, gehen die Sanierungsarbeiten weiter. Die Kaufbeurer Straße wird zwischen der Abzweigung zur Dieselstraße und der Bahnunterführung voll für den Verkehr gesperrt. Ende September soll alles fertig sein, inklusive Berliner Platz.

