Staus und Wartezeiten bei Sperrung in Hegge erwartet

Die Industriestraße in Hegge wird saniert. Bauarbeiten führen zu Verzögerungen. Was Autofahrer, Anlieger und Lieferanten beachten sollten.

31.07.2023 | Stand: 23:08 Uhr

Fräs- und Asphaltarbeiten finden bis Donnerstag, 10. August, in der Industriestraße in Hegge statt. Laut der Gemeinde Waltenhofen kommt es daher zwischen Mittwoch und Montag, 3. und 7. August, zwischen der Grundschule und der Einmündung Plabennecstraße (Fahrschule/Raiba) zu Verkehrsbehinderungen mit Wartezeiten. Der Grund sind vorbereitende Bauarbeiten und das Abfräsen der Straßenoberflächen.

Schule und Raiba in Hegge von Sperrung betroffen

Zu Sperrungen für den Durchgangsverkehr aus allen Richtungen kommt es in der Industriestraße dann von Dienstag bis Donnerstag, 8. bis 10. August. Am 8. August wird asphaltiert und die Straße ist von der Schule bis zur Hausnummer 37 (ehemals Nestlé) komplett gesperrt. Eine halbseitige Sperrung gibt es an dem Tag zwischen den Hausnummern 32a und 14a (Raiba/Fahrschule).

Stau vermeiden und Umfahrungen in Hegge nutzen

Am 9. August ist die Straße dann noch zwischen den Nummern 35 und 37 halbseitig zu. Lieferfahrten der Gewerbebetriebe in Richtung B19/Kemptener Straße – und umgekehrt – sind laut Gemeinde aber jederzeit einspurig möglich. Gleiches gelte für die Rettungswege.

Anlieger werden vom 8. bis 10. August nach Kempten über die Nestlé- und Georg-Haindl-Straße umgeleitet, nach Süden über die Veitser Straße oder die Werdensteiner Straße.