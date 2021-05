Ein belastetes Umfeld kann Bewohner dauerhaft beeinträchtigen. Auch in Betrieben hat die Auswahl der Baumaterialien Einfluss auf die Produktivität.

15.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Birkenpollen, Tierhaare, Gräser, Hausstaub. Wen es da schon beim Lesen in der Nase kitzelt, kennt allergische Leiden. Millionen von Menschen in Deutschland reagieren auf verschiedenste Umwelteinflüsse, nicht nur natürliche. In Gebäuden kann es der Teppich sein, die Wandfarbe, der Kunststoff der Schreibtischplatte. Allergiefreundlicher Bauweise hat sich eine Berliner Firma verschrieben. Der gebürtige Kemptener Stefan Arnold ist ein Motor bei der Verbreitung eines internationalen Qualitätssiegels.