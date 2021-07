Am Bahnhof Kempten stehen über ein Dutzend teils neuer Triebwagen auf den Schienen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt, was es damit auf sich hat.

29.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ein Triebwagen reiht sich an den nächsten: Am Kemptener Bahnhof stehen ein gutes Dutzend der Antriebsfahrzeuge auf den Gleisen. Mal sind es ein paar mehr, mal weniger – doch sie sorgen immer für Gesprächsstoff. Wieso ziehen sie keine Waggons über die Schienen? Sind sie gar kaputt? Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgefragt.

Stehen in Kempten neue Triebwagen auf dem Abstellgleis?

„Eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen ist am Bahnhof Kempten dauerhaft vor Ort“, sagt ein Sprecher des Konzerns. Dabei handelt es sich um Ersatz-Fahrzeuge, falls andere Triebwagen unerwartet ausfallen oder zur Wartung müssen. Diese Ersatz-Fahrzeuge seien vertraglich vorgeschrieben. Keine Angaben macht die Bahn dazu, wie oft diese tatsächlich zum Einsatz kommen. Mechaniker der Bahn warten in Kempten nicht nur Triebwagen aus dem gesamten Allgäu, sondern auch aus dem Raum Ulm.

Wegen Bauarbeiten fahren Passagiere in der Region derzeit auf einigen Strecken mit dem Schienenersatzverkehr, also mit Bussen. „Dadurch werden vorübergehend weniger Fahrzeuge benötigt und am Bahnhof in Kempten geparkt“, sagt der Bahn-Sprecher. Dass teilweise neue Fahrzeuge am Bahnhof stehen, während einige Regionalbahnen von älteren Triebwagen gezogen werden, erklärt der Sprecher so: „Nicht alle Fahrzeugtypen erfüllen sämtliche Voraussetzungen für alle Netze der Region.“

Für die Passagiere brächten die neueren Triebwagen einige Vorteile

So könnten etwa im Neigetechnik-Netz keine Fahrzeuge des Typs BR VT 633 eingesetzt werden. Unter anderem mehrere Triebwagen von diesem Typ stehen jedoch auf den Gleisen in Kempten.

Für die Passagiere brächten die neueren Triebwagen freilich einige Vorteile. So haben die Fahrzeuge vom Typ 633 etwa Doppeltüren, wodurch Passagiere E-Bikes und Kinderwagen leichter in den Zug gelangen können als bei den älteren Fahrzeugen mit nur einer Tür.

Lesen Sie auch

Bahn vom Allgäu nach München: Wird alles noch schlechter? Schienenverkehr

Aktuelle Informationen zu Verspätungen, Störungen und Sperrungen im Allgäuer Bahn-Netz erhalten Sie hier.