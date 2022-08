Steht der Nahverkehr in Kempten vor dem Wandel? Zwei Busunternehmer wollen auf regenerative Energien umsteigen

Die Busunternehmen Haslach und Berchtold wollen 50 E-Busse einsetzen, die fast energieautark durch Kempten fahren. Wie Wissenschaftler das Projekt bewerten.

10.08.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Es muss sich etwas verändern, Kempten muss Mut beweisen. In den vergangenen Monaten waren immer wieder derartige Appelle zu hören – insbesondere wenn es um das Thema Verkehr ging. Die beiden Busunternehmer Martin Haslach und Helmut Berchtold wollen in ihren Betrieben nun einen ersten großen Schritt machen. Ihr Plan: Sie ersetzen alle 50 Fahrzeuge durch E-Busse. Den notwendigen Strom erzeugen sie selbst zu 90 Prozent durch Photovoltaik. Dafür sind sie bereit, 45 Millionen Euro zu investieren. Was noch fehlt, ist die Genehmigung für ihr Vorhaben.

