Eine Traditions-Gaststätte in Kempten eröffnet am Montag nach 231 Tagen Pause. In der Bahnhofstraße begrüßt das Team eines neuen Restaurants seine Gäste.

20.06.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Nach 231 Tagen Pause öffnet die Brauereigaststätte „Zum Stift“ am Montag wieder. Anfang des Jahres hatte die Familie Berkmiller das Traditionshaus vom Allgäuer Brauhaus übernommen und begann am 1. Februar mit einer Generalsanierung. Ab kommender Woche geht der Betrieb nun wieder los.