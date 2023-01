"Stillstand gibt es für mich nicht": Kemptener Kita-Leiterin Inge Tremmel geht in Ruhestand

In 36 Jahren als Leiterin der Kita Bavaria hat Inge Tremmel viele Kinder in Kempten begleitet und Veränderungen angestoßen. Nun geht sie in den Ruhestand.

16.01.2023 | Stand: 11:23 Uhr

„Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen“, sagt Inge Tremmel. Nun verlässt sie nach 36 Jahren als Leiterin die Kindertagesstätte Bavaria in Kempten und geht in den Ruhestand. Wohl hunderte Kinder hat sie in all der Zeit begleitet, viele Veränderungen in ihrer Branche erlebt und auch mit angestoßen. Sie sagt: „Erzieherin ist ein wunderbarer Beruf. Auch die Politik muss etwas dafür tun, dass er wieder attraktiver wird.“

