Stockholm, Barcelona, Kempten: Fatboy Slim heizt im Parktheater ein

Mit Hits wie "Praise You" ist Fatboy Slim 1998 zum Superstar geworden. Noch heute bringt er weltweit die Massen zum Tanzen. Bilder einer Partynacht in Kempten.

Von Allgäuer Zeitung

01.07.2023 | Stand: 22:04 Uhr

Zwei Stunden Partystimmung: Der britische Musiker Fatboy Slim hat dem Parktheater-Publikum in der Nacht auf Samstag mächtig eingeheizt. Der Superstar, der bekannt ist für Hits wie "Praise You", "Right Here, Right Now" und "Rockafeller Skank", spielt rund um den Globus zum Teil vor Zehntausenden. Nun machte er Halt im Allgäu - nach einem Gig in Stockholm, bevor es weitergeht nach Barcelona.

