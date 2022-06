Küken in Krugzell geschlüpft, leeres Nest in Kempten

Während der Nachwuchs des einen Storchen-Paars geschlüpft ist, muss das andere wohl bis 2023 warten. Das ist nicht ungewöhnlich, sagt der Vogelschutzbund.

03.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Manch ein Passant oder eine Passantin hat es sich vielleicht schon gedacht: Das Storchenpaar, das auf dem Dach der Commerzbank am Hildegardplatz ein Nest gebaut hat, scheint keinen Nachwuchs zu bekommen. Das zumindest ist die Einschätzung von Thomas Blodau, Vorsitzender der Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Parallel dürfen sich die Störche in Altusried-Krugzell freuen: Ihre Küken sind geschlüpft.

„Man kann es als eine echte Sensation bezeichnen“, schreibt Siegfried Winkler, Leiter der Naturschutzgruppe Altusried/ Wiggensbach, in einer Mitteilung. „Seit Menschengedenken brütet im Oberallgäu wieder ein Storchenpaar, und das mit Erfolg.“

Störche in Krugzell: "Kassanova" wartet auf Wachablösung

Gemeinsam mit den Lechwerken (LEW) hatte die Naturschutzgruppe einen Kunsthorst aufgestellt. Darin betteln zwei Jungstörche nun um Futter. „Kassanova“ heißt der Vater der Kleinen, der beringt – also registriert – und mit einem Sender ausgestattet ist. Auf Winklers Foto wartet er auf seine Partnerin, die ihn von der Wache ablöst. „Denn die Jungen sind erst eine Woche alt und brauchen den Schutz der Elterntiere“, schreibt der Naturschützer. (Lesen Sie auch: Gute Aussichten für dieStorchenbabys in Kempten - Was das mit dem Klimawandel zu tun hat)

Laufe alles glatt, würden die Jungen in etwa einem Monat flügge. Dann gehe es auf Wanderschaft und irgendwann Richtung Marokko, schreibt Winkler. „Kassanova“ kenne den Weg, er sei schon zweimal mit Artgenossen dort gewesen.

Vogelpaar in Kempten noch unerfahren

Nicht so viel Glück hatte das Storchenpaar, das heuer erstmals auf dem Dach des Landhauses (Commerzbank) in Kempten nistete. Das Nest ist – so sehe es zumindest aus – leer geblieben, sagt Thomas Blodau vom LBV. Die beiden Vögel seien vermutlich noch jung und unerfahren. Da sei es nicht ungewöhnlich, wenn es im ersten Jahr nicht mit dem Nachwuchs klappt. (Lesen Sie auch: AZ-Leser haben abgestimmt: So heißt die Kemptener Storchenfamilie)

Zum Vergleich: Das Storchenpaar, das auf dem Kamin der VG Nicolaus im Kemptener Osten brütet, habe drei Versuche gebraucht, bis es vergangenes Jahr klappte. Auch heuer sehe es gut aus. Küken hat Blodau aber noch nicht gesichtet. Woran der Brutversuch gescheitert ist, sei schwer zu sagen, meint der Experte. Vielleicht sei der Standort ungünstig gewesen. „Der Kamin hat in der Mitte eine kleine Erhöhung, da war es für die Dame vielleicht schwierig zu brüten.“

Stadt Kempten unterstützt Störche möglicherweise mit einer Brut-Plattform

Mit dem Umweltamt der Stadt hat Blodau über eine Plattform gesprochen, die man nächstes Jahr am Kamin anbringen könnte, um es den Störchen leichter zu machen. Denn sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit Ende März nächsten Jahres zur Commerzbank zurückkehren. „Störche sind standorttreu.“ Die Stadt teilt mit, dass man jedoch erst abwarten wolle, ob sich ein Bruterfolg einstellt. Ist wieder Erwarten doch ein Gelege im Nest, sagt Blodau, müssten die Jungen spätestens nächste Woche schlüpfen.

