Störung bei Vodafone in Kempten ist behoben

Die Störung bei Vodafone in Kempten wurde behoben. 3930 Kundinnen und Kunden waren Montagvormittag ohne Internet, Telefon und Fernsehen. Die Infos dazu.

11.07.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Bei 3930 Vodafone-Kunden in Kempten haben am Montagvormittag weder Internet noch Telefon oder Kabelfernsehen funktioniert: Laut Unternehmen kam ab 9 Uhr kein Signal mehr an der zentralen Betriebsstelle am Konrad-Zuse-Weg an. Von dieser aus verteilt sich das Internet-, Telefon- und Kabel-TV-Netz von Vodafone über die ganze Stadt.

Einem Unternehmenssprecher zufolge war ein Kabel kurz vor dieser Verteilstelle beschädigt. Ab 12.57 Uhr funktionierten die Dienste demnach wieder. Zunächst war von 4200 betroffenen Anschlüssen die Rede gewesen.

Störung bei Vodafone: Bereits nach dem letzten Unwetter gab es Probleme in Kempten

Erst vor gut zwei Wochen hatten einige Kundinnen und Kunden von Vodafone und Kabel Deutschland Probleme mit Internet, Telefon und Fernsehen. Kurzzeitig hat es sogar einen Totalausfall gegeben. Der Grund war damals das schwere Unwetter, das über das Allgäu gezogen war.

