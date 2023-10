Street-Art-Projekt in Kempten: Stadtteil Thingers wird bunt

Street-Art-Aktion: Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ bekommen im Kemptener Stadtteil Thingers 50 graue Stromkästen ein farbiges Aussehen.

31.10.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Der Stadtteil Thingers wird bunt. Eine Initiative im Rahmen der Kunsttage Thingers wird über 50 graue, triste Verteilerkästen für Strom mit farbigen Motiven gestalten. Auf der ersten Etappe des Projektes zeigte das Stadtteilbüro in seinen Räumen drei Tage lang die zahlreichen Entwürfe, die die schmucklosen Kästen aufwerten sollen.

Als Thema hat sich die Street-Art-Aktion dem Motto „Zurück zur Natur“ verschrieben. So finden sich Landschaften, Blumen, Vögel, Pilze und Windmühlen unter den Skizzen. Es sind auch pfiffige Anspielungen zur nachhaltigen Stromversorgung darunter. In eine Glühbirne packte eine Auszubildende beim Allgäuer Überlandwerk (AÜW) Windräder und eine intakte Berglandschaft hinein.

