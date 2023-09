Am Wochenende ist Streetfood-Festival in Kempten

Am Wochenende steigt in Kempten zu zweiten Mal im Jahr 2023 das Street-Food-Festival am Hildegardplatz. Das ist beim End-of-Summer Streetfood-Markt geboten.

05.09.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Streetfood-Festival in Kempten: Kommendes Wochenende steigt am Samstag (9.9.), Sonntag (10.9.) und Montag (11.9.) wieder der Streetfood-Markt 2023 am Hildegardplatz. Wie schon an Pfingsten bietet auch die "End-of-Summer"-Auflage des Street-Food-Marktes viele Stände, die zu den Öffnungszeiten frische Spezialitäten anbieten.

Neben Essen und Trinken gibt es auf dem Street Food Markt in Kempten Party, Musik-Programm und einen Familientag. Hier Fragen und Antworten zum Streetfood-Festival Kempten im September 2023.

Wie sind die Öffnungszeiten des Streetfood-Markts in Kempten?

Der Street-Food-Markt am Hildegardplatz Kempten hat von Samstag, 9. September, bis Montag, 11.9.2023, geöffnet.

Samstag, 9.9.: 17 Uhr - 24 Uhr

17 Uhr - 24 Uhr Sonntag, 10.9.: 11 Uhr - 20 Uhr

11 Uhr - 20 Uhr Montag, 11.09.: 11 Uhr - 19 Uhr

Was kostet der Eintritt auf dem Street-Food-Festival in Kempten im September?

Der Eintritt auf den "End-of-Summer"-Streetfood-Markt 2023 in Kempten ist frei.

Wo findet das Streetfood-Festival in Kempten heute statt?

Der Street Food Markt in Kempten steigt mitten in der Innenstadt auf dem Hildegardplatz - unmittelbar neben der Basilika St. Lorenz. Dort geht's nach dem Kemptener Wochenmarkt am Samstag ab 17 Uhr los.

Was gibt es auf dem Street-Food-Markt in Kempten?

Veranstalter Boavista Events möchte eine breite Auswahl an Essen und Trinken bieten - von Herzhaftem bis Süßem und neue Streetfood-Artists auf dem Markt 2023 in Kempten. Diese Speisen gibt es an den Ständen:

Wagyu Burger vom Bodensee,

frische Pasta aus dem Parmesanlaib,

ungarische Langos mit Schmand und Röstzwiebeln,

Burger mit Büffelfleisch und Büffelmozarella,

Rumpsteak und Spareribs aus dem Airstream,

vegetarische Dumplings und Tempura-Garnelen,

handgemachte Fries,

italienischer "Prosciutto San Daniele",

Pulled Lachssemmel,

indische Currys,

orientalische Bowls,

Almpizza mit Bergkäse und Speck,

Allgäuer Kässpatzen,

Süßes wie Magic Waffelz oder Schokofrüchte.

Gegen den Durst gibt es Allgäuer Bier, frische Cocktails (auch alkoholfrei), Aperol oder frisch gemahlenen Espresso.

Wann ist auf dem Streetfood-Festival in Kempten im September "Familientag"?

Günstigere Preise: Auf dem Street-Food-Markt im September 2023 in Kempten ist am Montag am letzten Sommerferientag Familientag mit Rabatten. Familien können sich am Schankwagen von "Schäffler" eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen, teilt der Veranstalter mit.

Wie ist das Rahmenprogramm am Kemptener Streetfood-Markt 23?

Umrahmt wird das September-Street-Food-Festival in Kempten von Live-Musik, Bands und DJs. Der Veranstalter kündigt Pop, Blues, Funk, Swing und Rock’n’Roll auf der Bühne am Hildegardplatz an.