Streetart in Kempten: Mehr kreative Ideen für alte Unterführung gesucht

Mit Musik, Tanz und Graffiti startet das Projekt an der Pfeilergraben-Unterführung in Kempten. Was künftig in dem bisherigen Straßenraum geplant ist.

26.06.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Musik hallt durch die Unterführung, die Menschen singen am Pfeilergraben. Da, wo bis vor wenigen Wochen Autos in und aus der Innenstadt fuhren, feiern sie nun den Start des Projekts „U2 – urban underground“. Graffiti-Künstler zeigen ihr Können, eine Tanzgruppe tritt auf. Geschäftsstellenleiter Niklas Ringeisen vom City-Management Kempten, das die Zwischennutzung organisiert, sagt: „Wir wollen, dass dieser Ort sich selbst dreht. Wir sind Impulsgeber, jetzt kann die Szene übernehmen.“ (Hier lesen Sie: Das Lesezeichen in Kempten: Ein Buchladen als Genossenschaft – funktioniert das?)

Schriftzüge in knalligen Farben, abstrakte Formen, ein Tiger oder ein fotorealistisches Gesicht

Die Szene, damit meint Ringeisen etwa die zwölf Graffiti-Künstler um den Kemptener Tobias Jäger. Sie haben seit Anfang Juni bunte Werke an die Betonwände der Unterführung gebracht. Schriftzüge in knalligen Farben, abstrakte Formen, ein Tiger oder ein fotorealistisches Gesicht – die knapp 70 Gäste am Eröffnungsabend bestaunen, was die Streetart-Künstler in vielen Stunden Arbeit gesprüht haben. Auch am Abend selbst zeigen zwei Künstler dem Publikum ihr Können. (Lesen Sie auch: Bunte Graffitis statt grauen Betons: Zwischennutzung der Pfeilergraben-Unterführung startet)

Vom Flohmarkt über Konzerte oder eine Sommerbar bis hin zum Open-Air-Kino ist vieles denkbar

Ab Anfang Juli übernehmen dann Skaterinnen und Skater die Unterführung. Das City-Management arbeitet dafür mit dem Verein „Die Trockenschwimmer“ zusammen. Auf Rampen sollen sich Menschen auf dem Skateboard oder Scooter austoben können. Für die folgenden Wochen und Monate seien noch Ideen gefragt.

Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll sagt bei der Veranstaltung: „Ich weiß, dass es in Kempten viele kreative Menschen gibt. Jetzt gibt es für sie auch einen offenen Raum.“ Vom Flohmarkt über Konzerte oder eine Sommerbar bis hin zum Open-Air-Kino sei vieles denkbar. Wer Konzepte hat, kann diese per E-Mail an sigrid.stadler@cm-kempten.de einreichen.

Die die Pfeilergraben-Unterführung ist für den Verkehr gesperrt und soll langfristig zurückgebaut werden

Die Idee sei während einer Sitzung des Quartiersmanagements durch Peter Miller von den Raumbeleuchtern aufgekommen, erzählt Niklas Ringeisen. Weil die Pfeilergraben-Unterführung für den Verkehr gesperrt ist und langfristig zurückgebaut werden soll, sei die Zwischennutzung nun unterstützt von der Stadt Kempten Realität geworden.