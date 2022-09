Streetfood Markt Kempten 2022: Termin, Öffnungszeiten, Ort, Eintritt

Am Wochenende ist in Kempten wieder der Streetfood Markt 2022. Es gibt diverse Möglichkeiten sich durch süß, herzhaft bis zu klassisch durch zu probieren.

05.09.2022 | Stand: 16:36 Uhr

Am Wochenende ist es wieder soweit: Der Streetfood Markt Kempten 2022 findet statt - zuletzt war einer zu Pfingsten. Auch dieses Mal findet wieder alles rund um den Hildegardplatz in Kempten statt. Dabei bieten zahlreiche Gastronomen kulinarische Köstlichkeiten an. Auch Internationales wird angeboten.

Wann findet der Streetfood Markt Kempten?

Der Streetfood Markt Kempten 2022 findet am Wochenende vom 10. September bis zum 12. September 2022 statt.

Wann sind die Öffnungszeiten vom Streetfood Markt Kempten?

Das ganze Wochenende einschließlich Montag findet der Markt statt. Die Öffnungszeiten variieren etwas an den einzelnen Tagen, aber sieben Stunden pro Tag sind mindestens an kulinarischer Unterhaltung geboten. Am längsten hat der Streetfood Markt am Sonntag geöffnet mit elf Stunden.

Samstag , 10. September 17 - 24 Uhr

, 10. September Sonntag , 11. September 11 - 22 Uhr

, 11. September Montag , 12. September 11 - 20 Uhr

, 12. September

Insgesamt 27 Stunden Essen probieren ist möglich in Kempten. Unter anderem gibt es die klassischen Allgäuer Kässpatzen, aber auch Ungarische Langos, Wagyu-Burger, Mexikanische Quesadillas und Spezialitäten aus dem fernen Osten. Für Süßes ist ebenso gesorgt: Zum Probieren gibt es die Möglichkeit von gefüllten Waffeln mit Raffaelo und Erdberren, klassisches Eis oder auch Schokofrüchte.

Wo findet der Streetfood Markt 2022 statt?

Mitten in Kempten, auf dem Hildegardplatz. Direkt neben der St. Lorenz-Kirche. Die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr ist möglich, in rund 30 Minuten ist man vom Bahnhof Kempten Ost am Veranstaltungsort.

Wie hoch ist der Eintritt beim Streetfood Markt Kempten?

Der Eintritt beim Streetfood Markt 2022 ist an allen Veranstaltungstagen frei. Es gibt aber auch laut Eventbeschreibung auf Facebook ein paar Corona-konforme Regeln zu beachten: