Streetfood-Markt Kempten: Besucher schlemmen auf dem Hildegardplatz - Unwetter am Sonntagabend

Der Streetfood-Markt lockt viele Menschen in die Stadt, die die internationale Küche genießen. Ein Unwetter beendet das Treiben am Sonntag frühzeitig.

06.06.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Der Startschuss zum diesjährigen Streetfood-Markt in Kempten fiel am Samstagnachmittag und lockte viele Menschen auf den Hildegardplatz in Kempten. Das Wetter spielte mit: Die Besucher und Besucherinnen genossen nicht nur die internationale Küche, sondern auch das Beisammensein. Bis zum Sonntagabend: Ein Unwetter beendete den Markt frühzeitig. Am Pfingstmontag können die Stände aber wieder öffnen.

Bilderstrecke

Burger, Pasta und mehr: So war das Street-Food Festival in Kempten

Beim Kemptener Street-Food Festival hatten Besucher auch dieses Jahr wieder die Qual der Wahl: Neben Klassikern wurden auch Spezialitäten aus vielen Ländern angeboten. Auch vegane sowie vegetarische Speisen und Süßigkeiten waren darunter.

Der Regen war am Sonntagabend so plötzlich und stark über Kempten hereingebrochen, dass sich die Besucher und Besucherinnen des Streetfood-Markts nur noch schnell einen Unterstand suchen konnten. Einige Menschen flüchteten deshalb in die Basilika St. Lorenz. Doch so schnell das Unwetter kam, so schnell war es auch wieder vorbei. Am Pfingstmontag geht das Schlemmen auf dem Hildegardplatz weiter.

Wieder ist von bekannten italienischen Klassikern über türkische Speisen, ungarisches Langos und Burgern bis hin zu asiatischen Wok-Gerichten vieles dabei. Auch vegane sowie vegetarische Speisen stehen am Pfingstwochenende auf der Speisekarte – ebenso Süßes wie Crepes oder Schokofrüchte.

Geöffnet hat der „Allgäuer Streefood Market“ am Montag von 12 bis 19 Uhr.