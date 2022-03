Ärzte aus Kempten und dem Oberallgäu fordern Entlastung

Eine Delegation des Klinikverbunds Allgäu und des BKH Kempten reiste am Donnerstag zur Kundgebung nach Frankfurt. Der Marburger Bund hatte dazu aufgerufen.

31.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ärztinnen und Ärzte des Klinikverbunds Allgäu und des BKH Kempten haben am Donnerstag für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Der Marburger Bund hatte bundesweit zum Arbeitskampf aufgerufen. 35 Mediziner waren mit dem Bus zur Kundgebung nach Frankfurt gereist. Einer der Plakatsprüche lautete: „Patient ok, Arzt ko“.

Weitere Streikende machten auf dem Hildegardplatz in Kempten ihrem Unmut über den Verlauf der Tarifverhandlungen Luft. Dr. Daniel Klaissle, Streikleiter im Klinikverbund, sprach von insgesamt 70 Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit niederlegten.

Ärztinnen und Ärzte aus Kempten und dem Oberallgäu: Mehr Ausgleich für Nacht- und Wochenend-Arbeit

Konkret geht es um das Tarifsystem der kommunalen Kliniken. Die Arbeitgeber wollen Errungenschaften der Tarifverhandlungen von 2019 wieder zurücknehmen, sagt Klaissle. Das seien vor allem die elektronische Arbeitszeiterfassung und die Zusage, dass Anwesenheit in der Klinik als Arbeitszeit anzusetzen ist. Darüber hinaus fordere die Ärzteschaft ein Lohnplus von 5,5 Prozent, das die Inflation ausgleicht. (Lesen Sie auch: Personalausfälle wegen Corona: Omikron sorgt weiter für Ausfälle bei Kliniken und Polizei)

In allen Kliniken des Klinikverbunds sei am Donnerstag mit einer Besetzung vergleichbar der am Wochenende gearbeitet worden, sagt Klaissle. Er betont: „Die Versorgung der Patienten war gewährleistet.“

