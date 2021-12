Zu Streitereien und handfesten Auseinandersetzungen kam an Heiligabend in Kempten und im Oberallgäu. Zwei Männer mussten daher Weihnachten in der Zelle feiern.

25.12.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Zu Streitereien und handfesten Auseinandersetzungen kam an Heiligabend in Kempten und im Oberallgäu. Zwei Männer mussten daher Weihnachten in der Zelle feiern.

Streit an Weihnachten: Zwei Männer aus Altusried und Kempten feiern Heiligabend in der Zelle

Für einen 38-Jährigen und einen 50-Jährigen endete der Heilige Abend in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Der 38-Jährige geriet in Altusried mit einem Bekannten in Streit und randalierte in der Wohnung, berichtet die Polizei. Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den eintreffenden Beamten aggressiv und uneinsichtig. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Es erwartet ihn nun eine Anzeige. Ein 50-jähriger Kemptener geriet ebenfalls stark alkoholisiert in Streit mit seiner Frau. Diese bat die Polizei um Hilfe. Um Straftaten zu verhindern, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen. (Lesen Sie auch: Frau Expertin, wie verhindere ich an Weihnachten den Familienstreit wegen Corona?)

Vier Fäuste für ein Halleluja - Zwei Hotelangestellte prügeln sich in Oberstaufen

Freitagnacht kam es in einem Hotel in Oberstaufen zu einer Streitigkeit zwischen einem 24-jährigen und einem 30-jährigen Angestellten des Hotels. Im Zuge der Streitigkeit schlugen sich die beiden Angestellten gegenseitig ins Gesicht. Im Anschluss wurde ein Zeuge von einem der Angestellten laut Polizei noch beleidigt und bedroht. (Lesen Sie auch: Wenn der Weihnachtsfrieden wackelt: Das sind die häufigsten Ursachen für Streit)

Schlägerei an Weihnachten in Oberstdorf

In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag gerieten gegen Mitternacht ein 18-jähriger Oberstdorfer und ein 40-jähriger Tourist im Bereich der Schützenstraße in Oberstdorf derart in Streit, dass der ältere Mann dem Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Weshalb die beiden derart den Weihnachtsfrieden stören mussten, ist der Polizei nicht bekannt; der 40-jährige Mann kann sich nun allerdings wegen der begangenen Körperverletzung vor der Justiz verantworten. (Lesen Sie auch: Wie vermeiden Familien Streit an Weihnachten? Stressmanagerin aus Halblech gibt Tipps)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu erhalten Sie hier.

Lesen Sie auch