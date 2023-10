Streit bei Montagsdemo in Kempten - Israelflagge gestohlen

Bei einer Versammlung in Kempten klauen zwei Kinder eine Israel-Flagge. Die Polizei ermittelt.

17.10.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Am Montag hat es bei einer Kundgebung am Residenzplatz in Kempten einen Streit gegeben. Wie die Polizei mitteilt, stahlen zwei Kinder gegen 18 Uhr die Israel-Flagge eines Teilnehmers der Versammlung. Die Kinder flüchteten in Richtung Stadtpark, einer von ihnen fuhr mit dem E-Scooter.

Polizei ermittelt nach Diebstahl von Israel-Flagge

Kurz darauf wurde die Flagge unbeschädigt im Stadtpark gefunden. Die Polizei konnte später eine Person aufgreifen, die an der Tat beteiligt war oder möglicherweise Hinweise zu anderen Beteiligten geben kann. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

