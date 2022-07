Streit in Stadtteilen: Gerade noch die Gemeindefahne gerettet

Nach erbitterten Verhandlungen wurde aus drei Teilen eine Stadt. Zeitzeugen erinnern sich. 50 Jahre nach den Verträgen zitiert Dr. Josef Höß aus seiner Rede.

02.07.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Kempten Ignaz Kiechle, ehemaliger Landwirtschaftsminister und Vater des amtierenden Kemptener Oberbürgermeister, war von 1966 bis 1972 Gemeinderat in Sankt Mang. „Von ihm weiß ich, wie erbittert zum Teil damals die Auseinandersetzungen geführt wurden, in Sankt Mang und St. Lorenz. Dort wurde zum Beispiel die Gemeindefahne von einem beherzten Bürger in letzter Minute vor dem Funkenfeuer gerettet“, sagte Thomas Kiechle. Anlass war die Festsitzung des Stadtrats zu 50 Jahren Gebietsreform.

„Drei werden eins“ lautete das Motto der Stadt für das Jubiläum. In allen Stadtratsperioden seither habe sich Kempten erfolgreich entwickelt. „Ohne Gebietsreform wäre unser heutiger Stellenwert im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, in Kultur und Bildung, nicht möglich gewesen, sagte der OB. Sein Dank ging an die Verantwortlichen dieser Zeit und an Repräsentanten der ehemals selbstständigen Gemeinden, die aus ihren Erinnerungen berichteten.

Bis heute wahren die Vereine eigenständig ihre Traditionen

Entscheidend für eine gelungene Vereinigung sei gewesen, Identitäten der Stadtteile zu bewahren, Traditionen zu fördern. Bis heute existiere eine Vielfalt an Vereinen, Musikkapellen, Feuerwehren, die auf ihre eigene Historie blickten.

Parallel habe das Zusammenwachsen neue Gewerbegebiete, neue Wohngebiete und die Gründung der Hochschule erst ermöglicht. Mit dem ebenfalls 1972 begründeten Landkreis Oberallgäu sei die Stadt auf vielen Ebenen verbunden – aktuell beispielsweise bei der Sanierung des Berufsschulzentrums für einen dreistelligen Millionenbetrag.

Konstruktives Miteinander mit dem Landkreis

Landrätin Indra Baier-Müller gratulierte zum Kemptener Weg, „Eigenständigkeiten“ in den Stadtteilen zu erhalten. Das sei notwendig, damit sich die Menschen in ihrem Umfeld daheim fühlten. Auch sie lobte das konstruktive Miteinander zwischen Stadt und Landkreis, zu dem auch die Mitarbeiter in den Verwaltungen stets einen großen Beitrag geleistet hätten.

Mit großem Interesse lauschten die Jüngeren, was die Senioren aus ihren Erinnerungen hervorgekramt hatten. Emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war, als Dr. Josef Höß aus seiner Stadtratsrede vor 50 Jahren zitierte. Sichtlich bewegt dankte der 90-Jährige seinem Gott, dass seine Gesundheit ihm diesen Moment noch zulasse. Alle im Saal erhoben sich für lang anhaltenden Applaus.

Nicht gut auf Kempten zu sprechen

Wilfried Rager war 40 Jahre Vorstand der BSG-Allgäu. Er fühlt sich bis heute als „Kotterner“ und sagte: „Die Sankt Manger waren auf jede Art von Vereinigung mit der Stadt Kempten seit jeher nicht gut zu sprechen.“ 1972 wohnte jeder sechste Sankt Manger in einer BSG-Wohnung und die Pläne für eine neue Ortsmitte mit Rathaus im Oberösch waren fertig: „So sehr ich die Reform 1972 bedauert habe, so sehr habe ich mich über die Entwicklungsmöglichkeiten gefreut.“

Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet

Herbert Klaus stammt aus der Gemeinde St. Lorenz und war schwäbischer Polizeipräsident: „Es gab die Befürchtung, dass Heiligkreuz zum Wohn- und Schlafgebiet wird.“ In seinen Augen ist es Oberbürgermeister Höß zu verdanken, dass „die Kirche im Dorf“ blieb. Das zeige sich bei Kindergarten, Schule, Kirche und Vereinen: „Das bestimmt unsere Identität.“ Für Klaus ist die räumliche Abgrenzung zur Stadt immer noch da: „Die Befürchtungen von 1972 haben sich nicht bewahrheitet.“

Vereine waren der Schlüssel zum Erfolg

Dieter Zacherle saß von 1972 bis 2020 im Stadtrat: „Eine Stadt kann sich nur entwickeln, wenn Flächen da sind.“ Die Reform habe der Stadt einen unwahrscheinlichen Schub verliehen. Für ihn war die Eigenständigkeit der Vereine der Schlüssel zur gelungenen Vereinigung 1972. „Kempten ist heute eine liebenswerte, attraktive Hochschulstadt mit hohem Freizeitwert, guten Berufs- und Bildungsmöglichkeiten und damit attraktiv für Familien.“

Das Saxophonensemble der Sing- und Musikschule unter der Leitung von Zoltan Wagner umrahmte die Festsitzung. Als Zeichen der Verbundenheit gaben anschließend die Kapellen aus Lenzfried, Heiligkreuz, Sankt Mang und Kempten ein Gemeinschaftskonzert auf dem Rathausplatz.

