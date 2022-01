Die Duracher Bürgerinitiative hat in angespannter Atmosphäre ihre Listen an Bürgermeister Hock übergeben. Nun sind Verwaltung und Gemeinderat am Zug.

28.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Anspannung war groß, als die Duracher Bürgerinitiative (BI) „Ortsgestaltung mit Augenmaß“ am Donnerstagnachmittag ihre gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Gerhard Hock übergab. Mehrere Wochen hatte die Gruppe für ihre Sache geworben. Die Diskussion darum wurde zunehmend emotional – was sich auch bei der Übergabe widerspiegelte.