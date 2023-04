Sie streiten sich ums Geld. Dann artet der Streit zwischen zwei Frauen in Kempten aus. Die 31-Jährige zerschlägt eine Flasche auf dem Kopf der anderen Frau.

20.04.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Zwei Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren gerieten am Mittwoch, 19.4.23, in Kempten im Stadtpark wegen der Rückgabe von geliehenen 30 Euro so in einen Streit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei zerschlug die 31-Jährige eine Flasche auf dem Kopf ihrer Kontrahentin.

Gegen beide Frauen wird nun wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung ermittelt.