Streit zwischen Hundebesitzern in Kempten: Mann bedroht Seniorin mit Messer

Zwei Hundebesitzer sind in Kempten in Streit geraten. Ein 44-Jähriger hat eine Frau mit einem Messer bedroht.

17.07.2022 | Stand: 11:52 Uhr

Ein 44-jähriger Mann hat eine 73-Jährige in Kempten mit einem Küchenmesser bedroht. Die beiden Hundebesitzer waren laut Polizei in Streit geraten. Zunächst stritten sie verbal, dann ging der Mann mit einem Küchenmesser auf die Frau zu und hielt ihr dieses nur wenige Zentimeter vor den Bauch. Kurz darauf trennten sich die beiden wieder. (Lesen Sie auch: Schäferhunde gehen in Biessenhofen auf andren Hund los, ihr Halter auf sein Frauchen)

Mann bedroht Frau mit Messer: Polizei findet Täter dank eines Zeugenhinweises

Die 73-Jährige alarmierte jedoch die Polizei. Durch einen Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten den Täter nahe des Rottachspeichers finden und stellen. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Bedrohung. (Lesen Sie auch: Hund greift anderen Hund und Frau in Schwangau an)

