Ab Montag gilt für die Geschäfte in Kempten "Click and Meet". Was sich darüber hinaus ändert - ein Überblick.

21.03.2021 | Stand: 11:20 Uhr

Auch in Kempten ist der Inzidenzwert zuletzt stark gestiegen. Mittlerweile liegt er mehrere Tage hintereinander über dem Grenzwert 50. Das hat ab Montag Folgen für den Einzelhandel: Die Kunden müssen vorab einen Termin vereinbaren.