Strom aus Freiflächen-PV und Windkraft: Ist das Netz im Oberallgäu stabil genug?

Die Anträge für Freiflächen-Solaranlagen nehmen zu. Manche haben Zweifel, ob der Strom eingespeist werden kann. Stefan Nitschke von AllgäuNetz gibt Antworten.

28.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Herr Nitschke, muss AllgäuNetz aktuell Photovoltaik-Anlagen (PV), auf Dächern oder Freiflächen, drosseln, weil das Netz überlastet ist?

Stefan Nitschke: Ja und Nein. Es kam bereits vor, das ist aktuell aber sehr selten. In dem Fall reduzieren wir größere Erzeugungsanlagen, die größer als 100 Kilowatt Erzeugungsleistung sind. Dabei ist die Art der Erzeugung sowie der Standort nicht entscheidend. Das ist also kein spezifisches PV-Thema. Aber selbst wenn es in unserem Netzgebiet keine direkten Engpässe gibt, könnte die Abschaltung oder der Befehl zur Abschaltung von den vorgelagerten Netzbetreibern erfolgen.

Empfehlung von AllgäuNetz: Den Netzbetreiber in die Planung von Projekten einbinden

Derzeit werden im Oberallgäu viele Anträge für den Bau von Freiflächen-Anlagen gestellt. Kann das Netz diesen ganzen Strom aufnehmen?

Nitschke: Das ist richtig. Die Anfragen für größere Freiflächen-Anlagen nehmen zu. Mit Blick auf unsere Ziele ist das auch gut so. Auch über das AÜW und den ZAK in der gemeinsamen "Solarenergie Allgäu" (SEA) hinaus werden mehrere Anträge gestellt. Je nach Größe der Anlagen sind mit diesen Maßnahmen auch Netzertüchtigungen verbunden. Wir empfehlen immer, uns als Netzbetreiber sehr frühzeitig mit in die Planung einzubinden. So haben wir genug Zeit für die Prüfung der Netzverträglichkeit und gegebenenfalls die Planung und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen. Diese können bis zum Bau neuer Umspannwerke reichen.

Freiflächen-Solaranlagen: Wird der Speicher zu groß, droht Unwirtschaftlichkeit

Bräuchte es zu jeder PV-Anlage nicht auch eine Speicher-Möglichkeit für den Strom?

Nitschke: Bei den privaten und gewerblichen Anlagen auf den Dächern sehen wir diesen Trend bereits. Für die Optimierung des Eigenverbrauchs ist das auch sinnvoll. Die großen Freiflächenanlagen sind in der Regel Volleinspeiseanlagen. Auch dort kann es unter Umständen sinnvoll sein, mit Batteriespeichern zu arbeiten. Diese sind dann aber so groß, dass die Wirtschaftlichkeit je nach Projekt und Standort genau geprüft werden muss. Wir stehen dem Ganzen aber positiv gegenüber.

