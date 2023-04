Dreister Stromdieb lädt immer wieder E-Auto an der Hochschule Kempten

Das hat ein Dieb in Kempten anders geplant: Immer wieder fährt er zu einer Ladesäule, wo er sein E-Auto auflädt. Nun zieht die Hochschule Kempten die Reißleine.

12.04.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Am Dienstag hat die Hochschule Kempten Anzeige gegen einen Mann erstattet, der immer wieder sein E-Auto auf dem Campus aufgeladen hat. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer nur über einen kleinen Umweg auf das Gelände. Das nahm er offenbar in Kauf, nur um sein Auto kostenlos an einer Ladesäule aufladen zu können.

Mann lädt ohne Erlaubnis E-Auto in Kempten

Eine Erlaubnis dazu hatte er nicht. Der Mann hörte sogar dann nicht auf, sein E-Auto zu laden, als er dazu aufgefordert wurde. Mindestens vier Mal hat ist er an die Ladesäule der Hochschule gefahren. Die Kostenersparnis kommt den Autofahrer nun teuer zu stehen: Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und weil er Energie entzogen hat.

