Strom statt Diesel für Kemptens Stadtbusse: Viel Zuspruch – und doch könnte das Projekt scheitern

Zwei Busunternehmer wollen am Bachtelweiher eine E-Ladestation mit großer Solaranlage errichten. Gerät das Vorhaben wegen des Standorts ins Wanken?

15.02.2023 | Stand: 19:27 Uhr

Das Vorhaben sollte der Energiewende im öffentlichen Verkehr einen gehörigen Schub verleihen, nun könnte es aber scheitern. Das fürchtet zumindest CSU-Stadtrat und Busunternehmer Helmut Berchtold, der mit seinem Kollegen Martin Haslach auf einer Wiese nahe des Bachtelweihers eine E-Ladestation mit PV-Anlage bauen will. Das Ziel: die Kemptener Linienbusse nach und nach vom Diesel- auf Stromantrieb umzustellen. Das soll, so zitiert Berchtold aus einem Gutachten, bis 2029 etwa 10.000 Tonnen CO2 und 3,5 Millionen Euro Energiekosten einsparen. Aus Sicht der Unternehmer hängt alles an einer Entscheidung des Stadtrats an diesem Donnerstag. Dort gibt es Widerstand – wegen des Standorts.

E-Busse für Kempten: Allianz schlägt Alternativstandort für Ladestation und PV-Freiflächenanlage vor

So liegt ein Antrag der Allianz vor, zu der sich Grüne, Freie Wähler-ÜP, SPD und FDP zusammengeschlossen haben. Sie sehen einen Alternativstandort für die Freiflächen-PV-Anlage mit Bus-Ladestation vor: entlang der A7 zwischen der B12 und der Lenzfrieder Straße. „Der Standort ist aus städtebaulicher Sicht hervorragend geeignet, um im Stadtgebiet die Produktion von erneuerbarem Strom und dessen Nutzung für einen CO2-neutralen Verkehr zu ermöglichen“, heißt es in dem Schreiben der Allianz an Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Die Fläche sei durch die bestehenden Straßen „bereits vorbelastet“ und grenze an eine gewerbliche Nutzung.

„Wir sind überzeugt, dass wir in Kempten einen wichtigen Beitrag zu einer raschen Energie- und Verkehrswende leisten müssen und können.“ Zugleich müssten die Maßnahmen aus Sicht der Allianz mit Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes und dem Erholungsbedürfnis der Bevölkerung in Einklang gebracht werden – der Bachtelweiher gilt als Naherholungsgebiet. Die Verwaltung soll für den Alternativstandort prüfen, „mit welchen rechtlichen Rahmenbedingungen und wie – durch private Investoren oder städtische Unternehmen – die Errichtung und der Betrieb einer solchen PV-Anlage mit Ladestation möglich ist“. Das könnte Sie auch interessieren: Energiewende ja - aber wo soll die Photovoltaik hin?

Laut Busunternehmer drängt die Zeit: Es geht um Zuschüsse für das Projekt

Auch sie seien generell bereit, einen anderen Standort in Betracht zu ziehen, betont Berchtold. Doch die Zeit dränge: Das Vorhaben sei nur umsetzbar, wenn die Busunternehmer die derzeit in Aussicht stehenden 80 Prozent Förderung erhalten. Diese setze eigentlich voraus, dass das Vorhaben bis Ende des Jahres umgesetzt ist, sagt Berchtold. Wenn der Stadtrat an diesem Donnerstag der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans am Bachtelweiher nicht zustimme, scheitere die Förderung am Zeitplan und das Vorhaben sei gestorben. Der formelle Beschluss allein schaffe kein Baurecht und schließe nicht aus, sich am Ende doch für einen anderen Standort zu entscheiden, sagt er.

Grünen-Stadträtin Franziska Maurer hat den Antrag im Namen der Allianz ans Rathaus geschickt. Ihre Fraktion wolle dem Bachtelweiher-Standort nicht zustimmen, sagt sie auf Anfrage. „Das war wirklich keine einfache Entscheidung. Es muss auf jeden Fall etwas passieren, aber nicht zu jedem Preis.“ Bei der Fläche an der A7 handele es sich um einen viel geeigneteren Standort. Nimmt ihre Fraktion also in Kauf, dass das Projekt der Busunternehmer scheitert? Ob das so ist, sei schwer zu beurteilen, antwortet Maurer. Der Informationsfluss diesbezüglich sei schlecht gewesen. Im schlimmsten Fall müsse man nach einer anderen Lösung suchen.

OB Thomas Kiechle sagt, er nehme aus allen Fraktionen wahr, dass das Projekt als Chance für die Energiewende gesehen wird. Doch jetzt gehe es zunächst um eine baurechtliche Frage, das müsse man trennen. Beim grundsätzlichen Ziel sei man sich einig. „Die Frage wird sein, in welchem Zeitrahmen und in welcher Konstellation wir das umsetzen.“