Stromdiebe nicht nur an der Hochschule Kempten: Vermieter ließ Strom über Zähler des Mieters laufen

Diesen Schaden hat der 70-Jährige beim E-Auto-Laden an der Hochschule angerichtet. Für Beschäftigte kann selbst das Aufladen eines Handys zum Problem werden.

19.04.2023 | Stand: 18:10 Uhr

„Entziehung elektrischer Energie“ heißt die Straftat in trockenem Juristendeutsch. Umgangssprachlich ist es Stromdiebstahl. So wie bei einem 70-Jährigen, der mehrfach an der Hochschule Kempten illegal sein E-Auto aufgeladen haben soll. Es handelt sich allerdings um kein Massendelikt. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden jährlich um die 20 Fälle aktenkundig. Im Jahr 2020 waren es sogar über 30 Fälle, allein sieben von einem Täter. Es gibt viele Arten, nicht nur das heimliche Abzapfen von Gemeinschaftsstrom in einem Mehrfamilienhaus. (Hier lesen Sie: AÜW, EnBW, ADAC - Laden von E-Autos in Kempten und im Oberallgäu immer teurer)

