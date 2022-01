Stromhandel: So sichert das AÜW den Kunden stabile Strompreise

Das Allgäuer Überlandwerk hat eine Abteilung nur für Energiehandel, um gute Preise ohne große Schwankungen zu sichern. Manchmal spielen Minuten eine Rolle.

13.01.2022 | Stand: 09:57 Uhr

Ob Strom, Gas oder Benzin, explodierende Energiepreise treffen alle Menschen. Auch Versorger haben damit zu kämpfen. Die Handelspreise für Strom schwanken ununterbrochen – zuletzt war kurzfristig gefragter Strom extrem teuer. Das Problem: Anders als ein Kasten Wasser oder Bier lässt sich Strom nicht einfach in Flaschen füllen und billig im Keller lagern. Und die Versorger können nur schätzen, wie viel Strom ihre Kunden in 15 Minuten, morgen und in einem Jahr benötigen. Das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) hat dafür eine sechsköpfige Abteilung für Energiehandel.