Gebäude, Christbäume und 10.000 Straßenlaternen - An einigen Stellen in der Stadt wird es künftig dunkler. Wo Kempten Strom sparen will und wo nicht.

26.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Müssen die Kemptener und Kemptenerinnen sich vor lauter Stromsparen bald nachts durch dunkle Fußgänger-Unterführungen tasten? Nein, da will die Stadt das Licht nicht abschalten. „Die Menschen haben ein Sicherheitsbedürfnis“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle und will dem auch Rechnung tragen. In anderen Bereichen wird die Stadt aber schon deutlich weniger hell strahlen. Ein Blick auf aktuelle Überlegungen:

