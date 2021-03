Stromtankstellen kosten Parkplätze - auch in Kempten

Kempten liegt bei einem bundesweiten Ladenetz-Vergleich knapp vorm letzten Drittel. Warum die Stadt aktuell dennoch keinen großen Handlungsbedarf sieht.

03.03.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Hat Kempten zu wenig öffentliche Ladestellen für E-Autos? Die Stadt schrammt bei einem bundesweiten Ladenetz-Ranking mit Platz 257 von 400 knapp am letzten Drittel vorbei. Das Oberallgäu hat Rang 182. Dabei geht es darum, wie viele E-Autos sich einen öffentlichen Ladepunkt teilen. Zum Zeitpunkt der Studie waren das in Kempten rund 15 – und die Zahl der E-Autos steigt stark an. Doch Stromtankstellen kosten eben auch Parkplätze. (Lesen Sie auch: Autokäufer fahren auf Umweltbonus ab. Aufs Geld warten sie länger)