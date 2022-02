Diese Allgäuer Ärzte sind neuen Behandlungsmethoden auf der Spur

Ein Team der neuen Studienzentrale in Kempten organisiert künftig alle Studien. Ziel ist eine möglichst genau auf den Patienten zugeschnittene Therapie.

Der Klinikverbund Allgäu verfolgt schon seit einiger Zeit einen interdisziplinären Ansatz. Einfach gesagt bedeutet das, dass Ärzte und Ärztinnen, die für Nerven, Bauch, Herz, Lunge oder Blut zuständig sind, nicht mehr nur in ihrer Fachabteilung arbeiten, sondern zusammen einen Patienten oder eine Patientin behandeln – abhängig von der Erkrankung und welche Bereiche diese betrifft. Diesen Ansatz hat das Krebszentrum am Klinikum Kempten (Cancer Center Kempten/Allgäu, kurz CCKA) nun auch auf seine Studien ausgeweitet und eine Studienzentrale eröffnet.

Spätestens seit der Corona-Pandemie dürfte der Begriff „Studie“ kaum noch jemandem fremd sein. „Es geht darum, dass etwas Neues geprüft wird“, sagt Prof. Dr. Christian Schumann, Chefarzt für Lungenmedizin am Klinikum Kempten. Ein neues Medikament, eine neue Behandlungsmethode oder eine Kombination aus beidem.

Lungen-Spezialist aus Kempten: Studien haben mehrere Phasen

Schumann war gemeinsam mit Prof. Dr. Christian Langer federführend an der Gründung der Studienzentrale beteiligt. Jede Studie sei in Phasen unterteilt, an deren Ende die Zulassung stehen kann, sagt Schumann. Ganz am Anfang könne es sein, dass etwa ein neues Medikament nur an sechs Personen weltweit getestet werde. „Das machen wir in Kempten nicht. Aber Phase 2,3 oder 4 bieten wir an.“ Ziel sei, die Behandlung und die Lebensqualität eines Patienten zu verbessern. (Lesen Sie auch: Weiter kein Kinder-Impfzentrum in Kempten)

„Wenn wir sehen, dass eine Studienbehandlung in Betracht kommt, führen wir ein ausführliches Aufklärungsgespräch“, erklärt der Chefarzt. Es werde geprüft, ob die Einschlusskriterien erfüllt sind und keine Ausschlusskriterien vorliegen. „Der Ablauf ist international standardisiert und von der Ethik-Kommission so vorgegeben.“ Nehmen Patienten an einer Studie teil, sei das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, „bei der wir einen geschützten Rahmen bieten, in dem sie sich gut aufgehoben fühlen sollen“.

Ein erfahrenes Team betreut in Kempten jährlich etwa 150 Patienten in Studien

Zwischen 100 und 150 Patienten würden pro Jahr in 20 bis 25 Studien eingeschlossen, sagt Dr. Langer, Chefarzt der Onkologie (Krebsmedizin) und Sprecher des onkologischen Zentrums im Klinikverbund Allgäu. Dahinter stehe ein ganzes Team mit erfahrenen Mitarbeitenden, beispielsweise Studienschwestern. Alle anfallenden Daten müssten korrekt erfasst und dokumentiert werden, das Fachpersonal brauche zudem spezielle Trainings. Und auch ein gewisser Lager-Bedarf könne entstehen – etwa in Gefrierschränken mit bis zu minus 80 Grad. „Dass alles zusammenzufassen, war die Idee bei der Studienzentrale.“ (Lesen Sie auch: Verkehrswende in Kempten: Hat die Salzstraße für Autos bald ausgedient?)

Studien bieten Patienten die Chance, frühzeitig am medizinischen Fortschritt teilzuhaben. Die beiden Spezialisten nennen zwei Beispiele. Tumore im Enddarm etwa würden normalerweise mit Bestrahlung und einer Chemotherapie auf Tablettenbasis behandelt, erklärt Langer. Auch eine Operation sei meist unumgänglich, nach der viele Betroffene einen künstlichen Darmausgang benötigen.

Was Studien am Klinikum Kempten leisten können: Operationen vermeiden, Überleben ermöglichen

Eine Studie prüfe derzeit, ob eine Intensivierung der Systemtherapie bis zu einem Drittel der Patienten die Operation ersparen könne. „Das würde einen entscheidenden Unterschied bei der Lebensqualität bedeuten“, betont Langer. Um den Erfolg zu gewährleisten, müssten viele Abteilungen zusammenarbeiten: von den Röntgen-Ärzten über die Strahlentherapeuten bis zu den Spezialisten für den Verdauungstrakt. Eine bessere Vernetzung all dieser Abteilungen erhofft er sich von der Studienzentrale. Er wünsche sich ein „Gemeinschaftsgefühl wie bei einem Start-Up, eine Keimzelle für neue Entwicklungen“.

Ein anderes Beispiel sei die Immuntherapie bei Lungentumoren, sagt Schumann. Dabei werde der Patient mit Antikörpern behandelt, die das Immunsystem aktivieren sollen, so dass es sich gegen den Krebs richtet. Lange habe man diese Therapie nur in späten Stadien der Erkrankungen angewandt. Dabei habe der frühe Einsatz im Rahmen von Studien die Überlebenswahrscheinlichkeit teils verdoppelt. „Zu sehen, dass die Patienten überleben, war eine schöne Arbeit.“

Worum es bei Studien immer häufiger geht

Individualisierung: Behandlungen noch passgenauer auf Patienten zuzuschneiden, ist das Ziel. Indem Ärzte etwa prüfen, welche Veränderung genau den einen Tumor ausmacht.

Neue Methoden: Therapieansätze, die verstärkt geprüft werden, sind etwa die Immunonkologie. Dabei wird das Immunsystem angeregt, den Krebs zu bekämpfen. Weitere Ansätze sind bestimmte Hinweise im Blut, sogenannte Biomarker, oder die Molekularonkologie. Dabei greifen Ärzte in die Genetik eines Tumors ein.

Lebensqualität: Geprüft wird zunehmend, welche Behandlung welche Auswirkungen auf Lebensqualität und Empfinden hat. Oder wie Patienten auf Dauer mit einer Tumorerkrankung leben können.

