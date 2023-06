"Es geht immer mal etwas kaputt": Studierende gründen Firma für Ersatzteile aus dem Drucker

Fünf Studierende, zwei Geräte, eine Solaranlage und eine Vision. Bei 3Dimension Solutions soll die Produktion auch umweltfreundlich ausfallen.

Manuel Scharfenberger (27) ist einer von derzeit ungefähr 5500 Studierenden an der Hochschule Kempten. Seine Fachrichtung: Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Er ist im sechsten Semester. Aber wie kommen er und seine Kommilitonen, Julian Linz (33), Fabian Neubrand (27), Maximilian Möslang (25), Moritz Kees (22) darauf, neben dem Studium ein Unternehmen zu gründen? Alle fünf eint die Faszination für den 3D-Druck.

Kempten: Studierende der Hochschule gründen Unternehmen

Den Anstoß gab das Wahlpflichtfach „nachhaltige Unternehmensgründung“ und der 5-Euro Business-Wettbewerb der Hochschule. Bei diesem haben Studierende die Möglichkeit, ihre Unternehmensidee umzusetzen. Ein Mentor begleitet sie auf der wirtschaftlichen Ebene. Das Unternehmen der Bayern heißt 3Dimension Solutions. Es befinde sich in der zweiten Phase der Unternehmensgründung, erzählt Scharfenberger.

Mithilfe des 5-Euro Business-Wettbewerbs haben sich schon mehrere Studenten aus Kempten den Traum einer Start-Up-Gründung erfüllt. Dazu gehören unter anderem die „Beerboxing GbR“ und das Unternehmen "Leaf", das eine Schachtel entwickelt hat, die Obst und Gemüse ein längeres Leben schenken soll.

Die Theorie-Phase:

Schon vor dem Studium kaufte sich Manuel einen 3D-Drucker. Dieser funktioniert nach dem Prinzip: Fused Deposition Modeling. Das bedeutet, das Objekt wird Scheibe um Scheibe, anhand programmierter Daten, auf eine Fläche gedruckt, erklärt er. Als der 27-jährige sein Studium begann half ihm die Software am Campus, um sich im 3D-Druck weiter zu entwickeln. Seine Idee: „Es geht immer mal etwas kaputt. Zum Beispiel ein kleines Teil einer Küchenmaschine oder ein Plastik-Clip am Auto.“ Diese Ersatzteile seien schwer oder gar nicht zu bekommen: „Außerdem kann es zu langen Wartezeiten kommen“.

Währenddessen zeigt der Student eine Befestigung, die er für seinen Jeep konstruiert hat. Sie diene der Aufhängung des Kühlergrills und könne das alte Teil ersetzen, sagt Scharfenberger.

Die Unternehmensphase:

Um an dem 5-Euro Business-Wettbewerb teilzunehmen, fehlte Manuel das Team. Ende März kamen ihm Fabian, Maximilian und Moritz gerade richtig. Sie waren ein Team aber ohne die passende Idee, berichtet Manuel. Julian, ebenfalls daheim mit einem 3D-Drucker ausgestattet, vervollständigte die Belegschaft – 3Dimension Solutions war entstanden.

Einige Prototypen hat das junge Unternehmen schon produziert. Darunter nicht nur Ersatzteile, sondern auch Anfertigungen nach Wunsch und Maß. So zum Beispiel eine Kamera-Halterung für den Motorradhelm. Dabei wurde berücksichtigt, dass sie flexibel anzubringen ist. Größe und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten waren ebenfalls Teil der Planung. Die Belastungsprobe mit den beliebten GoPros sei gut ausgefallen.

Der Umweltaspekt:

Der 3D-Drucker brauche gerade einmal 45 Minuten für den Druck aller Einzelteile der GoPro-Halterung. Auf Nachhaltigkeit legen die Jungunternehmer Wert: Manuel hat auf seinem Balkon eine Solaranlage installiert, sodass der 3D-Druck ausschließlich auf Basis von Sonnenenergie stattfindet. Außerdem verwendet 3Dimension Solutions Material, das aus recycelten Plastikflaschen gewonnen werde, so der Gründer.

Die Wettbewerbsphase:

Auf lokaler Ebene sieht Manuel in Zukunft gute Chancen für das Unternehmen. Trotzdem wollen die fünf es erstmal nebenberuflich weiterführen. Und ob sie den 5-Euro Business-Wettbewerb gewinnen, entscheidet sich Ende Juni. Am 29. findet dazu die Abschlussveranstaltung an der Hochschule Kempten statt. Dort werden insgesamt vier Teams ihre Start-ups vorstellen. Mögliche Investoren sind bereits neugierig auf frische Geschäftsideen. Manuel ist zuversichtlich: „Wir haben durch unseren technischen Hintergrund gute Chancen auf den Sieg.“

