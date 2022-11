22-Jährige schwebt nach Sturz vom Parktheater-Dach nicht mehr in Lebensgefahr

Die schwerverletzte 22-Jährige, die am Halloween-Abend von einem Dach beim Parktheater in Kempten gestürzt ist, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

02.11.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Leichtes Aufatmen in Kempten: Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte befindet sich die junge Frau nach dem rätselhaften Unfall am Montagabend aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag, dass sich der Gesundheitszustand der Frau etwas gebessert habe.

Wie berichtet, war eine 22-Jährige am Montag gegen 23.20 Uhr aus noch ungeklärten Gründen über eine Fluchttreppe auf das Dach eines Gebäudes neben des Clubs "Parktheater" in Kempten geklettert und anschließend heruntergefallen. Dabei zog sie sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Die Hintergründe zu dem Sturz sind nach wie vor jedoch völlig unklar. So habe die 22-Jährige noch nicht von der Polizei befragt werden können, teilen die Beamten mit. Auch über ein Dutzend Zeugen konnte bis dato keine Angaben machen, weshalb die Frau am Halloween-Abend aufs Dach des Parktheaters gestiegen sei.

Nach Unfall an Halloween beim Parktheater: Polizei kann noch keine Hintergründe nennen

Den Unfall an dem beliebten Club in der Kemptener Innenstadt hatten etliche Besucher und Passanten mitbekommen. In der Diskothek fand am Montag eine gutbesuchte Halloween-Party statt, vor dem Gebäude warteten zahlreiche Gäste noch auf den Eintritt.

Rund um das Parktheater in Kempten hatte es nach dem Unfall einen Großeinsatz der Rettungskräfte um Feuerwehr, Polizei und Notarzt gegeben. In der Beethovenstraße vor dem Parktheater-Eingangsbereich standen zwei Polizeiwagen mit Blaulicht. In der Linggstraße in Richtung Kemptener Stadtpark versorgten Rettungskräfte und Notarzt die verletzte Frau. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und hatte eine Absperrung errichtet.

In der Linggstraße wurde sie schwerverletzte Frau nach dem Sturz von einem Dach am Parktheater von den Rettungskräften versorgt. Bild: Benjamin Liss

Die Polizei hatte bereits am gestrigen Dienstag mit Zeugen des Unfalls gesprochen, konnte allerdings keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt. Weitere Zeugen, die den Vorfall und insbesondere den Aufstieg der 22-Jährigen auf das Dach beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 zu melden.

Wann es weitere Hintergründe zu dem Sturz gebe, hänge nun davon ab, wann die verletzte Frau im Klinikum von der Polizei befragt werden kann, so ein Sprecher des Präsidiums in Kempten.