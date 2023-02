Suchaktion in Kemptener Klinik: Wo ist nur das Glücksschwein hin?

Nach einer Hüft-OP war der kuschelinge Begleiter von Vitus Weber im Klinikum Kempten verschwunden. Opa und Enkel bedanken sich bei Pflegekräften für die Hilfe.

„Oh Schreck: Das Glücksschwein ist weg!“ – das dachte sich Vitus Weber aus Wolfholz (Landkreis Ostallgäu) nach eigener Aussage nach seinem Klinikaufenthalt in Kempten. Dort verbrachte er im Januar einige Tage nach einer Hüftoperation.

Sein sieben Jahre alter Enkel Moritz hatte ihm zuvor ein Glücksschwein genäht, das Stofftier sollte den Opa im Krankenhaus unterstützen. Weber sagt: „Acht Tage lang im Krankenbett auf Station B3 in Zimmer 8 hat mir dieses Glücksschwein sehr geholfen und war mir eine schöne Erinnerung an meine Familie.“

Kemptener Klinikpersonal findet Glücksschwein wieder - Opa und Enkel bedanken sich

Doch als Weber in eine Fachklinik nach Schwangau verlegt wurde, war das Schweinchen plötzlich verschwunden. Er hatte es wohl in Kempten vergessen, was ein Anruf beim Klinikpersonal bestätigte, erzählt Weber. Das Schweinchen war schon auf dem Weg in die Wäscherei. Eine Suche erschien Weber und seiner Familie aussichtslos.

Umso überraschter seien sie gewesen, als der Anruf aus Kempten kam: Das Glücksschwein war nach ausgiebiger Suche wieder aufgetaucht. Für Vitus Weber Anlass für einen besonderen Dank bei Pflegekräften und anderen Klinikmitarbeitenden: „Sie waren trotz ihrer vielen Arbeit immer freundlich und hilfsbereit, und haben dazwischen einem Enkel und seinem Opa eine sehr große Freude bereitet, indem sie das Glücksschwein doch noch gefunden haben.“