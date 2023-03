Suche nach dem richtigen Maß: Neue Kita in Hegge braucht mehr Gruppen als gedacht

Hegge braucht mehr Kindergarten- und Krippengruppen als gedacht. Ein großes Haus mit zehn Gruppen will Waltenhofen vermeiden. Wie das jetzt gelingen soll.

20.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Gemeinde Waltenhofen tüftelt seit einiger Zeit an der richtigen Größe für eine neue Kindertagesstätte in Hegge. Die bestehende ist zu klein. Zuerst war man bei zehn Gruppen, dann bei sechs – jetzt ist man wieder bei zehn. Unter anderem, weil die Krippe im Hauptort doch nicht so belegt werden kann, wie beim Bau 2018 gedacht. Ein einziges großes Haus möchte die Verwaltung aber gerne vermeiden.

