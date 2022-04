15-Jähriger aus Sulzberg schießt mit Softair-Pistole auf Jugendlichen - Polizei greift ein

Mit Plastikkugeln aus einer Softair-Waffe hat ein 15-Jähriger einen Jugendlichen in Sulzberg beschossen. Neben Munition fand die Polizei auch Drogen bei ihm.

14.04.2022 | Stand: 14:27 Uhr

Ein 15-Jähriger hat in Sulzberg mit einer Softair-Pistole auf einen 14-Jährigen geschossen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Schütze mit zwei weiteren jungen Männern am Mittwochabend am Sportplatz in Sulzberg auf. Als der 14-Jährige hinzukam, zielte der Ältere auf den Jüngeren und beschoss ihn mit Plastikkügelchen.

Sulzberg: 15-Jähriger beschießt Jugendlichen mit Plasikkugeln

Die kleinen Geschosse trafen den Jugendlichen am Oberkörper und verletzten ihn leicht. Einer der Beteiligten rief die Polizei. Die Beamten kontrollierten den 15-jährigen Schützen. Dabei fanden sie neben der Sportspiel-Waffe weitere Munition und eine geringe Menge Marihuana. Sowohl die Drogen als auch die Pistole wurden sichergestellt.

Die Eltern des Schützen wurden informiert. Er bekommt nun eine Anzeige wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

