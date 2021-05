Unbekannte zerkratzen Autos am Rottachspeicher

Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte drei Autos auf einem Parkplatz am Rottachspeicher zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 4000 Euro.

11.05.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Unbekannte haben am Sonntag drei Autos auf einem Parkplatz am Rottachspeicher in Sulzberg zerkratzt, teilt die Polizei mit. Die Tat soll zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr stattgefunden haben. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro.

Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen schwarzen Audi A6, einen schwarzen Seat Ibiza und einen grauen Hyundai i20. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter Telefonnummer 0831/99092140 entgegen.

