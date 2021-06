Schwer verletzt! Besitzer von brennender Scheune in Sulzberg verunglückt auf dem Weg zum Brand

Was für ein Unglück! Der Besitzer der abgebrannten Scheune in Sulzberg hat auf dem Weg zum Brand einen schweren Unfall gehabt. Sein Auto überschlug sich.

19.06.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Rund um den Brand einer Scheune in Sulzberg am Freitagabend hat sich ein weiteres schweres Unglück ereignet. Laut Polizei hatte der Inhaber der Scheune auf dem Weg zum Brand einen schlimmen Autounfall.

Als der 60-Jährige von dem Feuer am späten Freitag erfahren hatte, machte er sich mit seinem Auto auf den Weg zum Ort des Geschehens in Sulzberg-Untermoos. Kurz vor der Brandstelle verlor er laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch kam er von der Straße ab, das Auto überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Wald liegen.

Unfall bei Scheunen-Brand in Sulzberg - Mann schwer verletzt

Der 60-Jährige wurde laut ersten Aussagen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch sein Auto ist total kaputt, der Schaden beträgt rund 4.000 Euro.

Die Scheune wurde bei dem Brand völlig zerstört, der Schaden ist mit 75.000 Euro laut Polizei immens.

Brand einer Scheune in Sulzberg am 18. Juni 2021

Wie berichtet war das Feuer am Freitagabend in einer Feldscheune im Sulzberger Ortsteil ausgebrochen. In dem Stadel waren Brennholz und Maschinen, darunter ein landwirtschaftliches Fahrzeug, untergebracht.

Die Feuerwehren Sulzberg, Moosbach-Untergassen sowie Bodelsberg, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Beim Feuer selbst wurde nach ersten Polizeiangaben niemand verletzt. Zu diesem Zeitpunkt war der schwere Unfall des Scheunen-Besitzers noch nicht bekannt.

Immer wieder schwere Brände im Allgäu - hohe Waldbrandgefahr

Die Feuerwehren verhinderten mit ihrem großen Aufgebot, dass die Flammen in den agrenzenden Wald übergriffen. Seit Tagen wird im Allgäu aufgrund von Hitze und Trockenheit vor Waldbränden gewarnt, der Einsatz der Rettungskräfte verhinderte ein schlimmeres Unglück.

In diesem Jahr war es im Allgäu bereits zu zahlreichen Bränden gekommen. Im Oberallgäu war erst am Donnerstagabend ein Feuer in einer Industriehalle in Sonthofen ausgebrochen. Auch hier konnten zahlreiche Feuerwehrleute die Flammen eindämmen und einen Großbrand verhindern.

