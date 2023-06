Diese Menschen campen gerade im Oberallgäu und das wollen sie dort unternehmen

Viele Urlauber campen gerade am Öschlesee in Sulzberg und auf dem Ferienhof Sommer in Waltenhofen. Sie sind nicht zum ersten Mal im Allgäu. Das haben sie vor.

01.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ob mit dem Zelt, dem Camper oder dem Wohnmobil – viele Menschen genießen die Pfingstferien aktuell auf dem Campingplatz. So auch im Kemptener Umland am Öschlesee in Sulzberg und auf dem Ferienhof Sommer in Waltenhofen. Sie kommen von nah und von fern und haben Verschiedenstes während ihres Aufenthalts vor. Dabei ist Wandern und Radeln unter den Campern besonders beliebt.

Am Campingplatz am Öschlesee dürfen auch mehrere Hunde mit

Neben einigen Dauercampern sind viele Urlauber am Campingplatz Öschlesee in Sulzberg, die sich ein paar Tage Auszeit von ihrem Alltag nehmen. Auch Monika (57) und Michael Hasenfuß (60) kamen mit ihren zwei Hunden aus der Pfalz ins Allgäu. Allerdings war der Campingplatz in Sulzberg nicht ihre erste Wahl: „Ich wollte gerne nach Niedersonthofen, aber die nehmen nur einen Hund“, sagt Monika Hasenfuß, die schon öfter mit ihrem Mann im Allgäu Urlaub gemacht hat. Der Campingplatzwechsel ändere aber nichts an ihren Plänen, einen Ausflug nach Kempten und verschiedene Fahrradtouren zu unternehmen.

Monika und Michael Hasenfuß beim Camping am Öschlesee in Sulzberg. Bild: Manuela Müller

Camping in Sulzberg als Zwischenstopp auf dem Weg nach Italien

Lisa und Steffen Aust aus Kassel waren schon fünf Mal im Allgäu und es zieht sie immer wieder hierher. Ursprünglich, weil Lisa Aust als Hundetrainerin im Allgäu zu tun hatte. Bevor sie nach Hause fahren, wollen sie auf das Immenstädter Horn wandern und verschiedene Klammen besuchen.

Für manche Urlauber ist das Allgäu nur einen Zwischenstopp auf ihrer Reise in Richtung Süden. Diesen Plan verfolgen etwa Birgit (41) und Tobias (41) Sauerborn aus Koblenz. Sie sind mit ihren zwei Kindern auf den Weg an den Gardasee; in Sulzberg machen sie Station: „Es ist so schön hier, darum haben wir noch eine Nacht verlängert“, sagt Birgit. Sie und ihr Mann nutzen den Urlaub, um zu radeln. Am Montag haben sie schon eine kleine Tour zum Flugplatzcafé in Durach unternommen.

Birgit Sauerborn auf dem Campingplatz am Öschlesee. Bild: Manuela Müller

Morgens schon in den Öschlesee in Sulzberg hüpfen

Zu viert sitzen sie unter dem Sonnenschirm, am Klapptisch auf dem Öschlesee-Campingplatz: Carla (53) und Michael (56) Ranft aus Blaustein und Gudrun Unseld (79) mit ihrem Enkelkind aus Ulm. Zusammen mit ihrem Ehemann war Unseld schon viele Male im Allgäu. Denn am nahen Rottachsee haben die Senioren ein Segelboot liegen. Den Tag beginnen die zwei Familien meist mit einer Erfrischung: „Um acht Uhr morgens springen wir in den Öschle“, sagt Michael Ranft.

Der Ferienhof Sommer in Waltenhofen als Alternative zum herkömmlichen Campingplatz

Auch am Ferienhof Sommer in Waltenhofen genießen Camper die Idylle des Allgäus. Inmitten von Obstbäumen schlagen die Menschen dort ihr Lager auf. Direkt an den Campingplatz grenzt eine Kuhweide. „Wenn wir die Kühe und die Gülle riechen, sind wir da“, sagt Linda Held (37). Sie ist mit ihrem Mann, ihren drei Kindern samt einer weiteren befreundeten Familie aus Lörrach angereist. Die nächsten zehn Tage will die Gruppe entspannt angehen, einige Ausflüge hat sie aber schon ins Auge gefasst: die Sieben-Seen-Tour mit dem Fahrrad und das Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen.

Familien aus Bayern und Baden-Württemberg erholen sich in Waltenhofen

Den Weg nach Waltenhofen fanden auch Uta (38), Martin (44) und Frida (3) Schott aus Bamberg. „Es ist hier so gemütlich, man schafft es sogar, die nahe gelegene Autobahn und die Züge auszublenden“, sagt Martin Schott. Die Familie war wegen eines Geburtstags in der Gegend und bleibt noch einige Tage. „Außer das Wetter wird grausig, dann fahren wir früher.“

Uta (38), Martin (44) und Frida (3) Schott beim Camping auf dem Ferienhof Sommer in Waltenhofen. Bild: Manuela Müller

Für Sepp und Rosi Pfister aus dem Kreis Ravensburg muss der Urlaub nicht einmal sehr lange sein. „Wir wollten einfach zwei Tage raus“, sagt Rosi. Die beiden waren schon oft im Allgäu. Allerdings das erste Mal auf dem Ferienhof Sommer. Dort gefalle es ihnen sehr gut, sagen sie. Sie sind bereits um den Niedersonthofener See geradelt und planen nun noch einen Besuch in Kempten.