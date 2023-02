„Syrien nicht vergessen!“ - Kemptener setzt sich für Erdbebenopfer in seiner Heimatregion ein

Während sich Hilfskonvois auf den Weg in die Türkei machen, sind die Grenzen ins syrische Erdbebengebiet versperrt. Syrer Zakaria Akeel Alfaraj will helfen.

11.02.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Drei Kinder stehen vor den Trümmern ihres Hauses im syrischen Nordwesten. Sie suchen ihre Eltern. Der Vater sei schon tot, schrieben sie Zakaria Akeel Alfaraj, doch die Mutter könnte noch leben. „Ein Bagger hat versucht, sich durch die Trümmer zu arbeiten, doch das hat nicht gereicht. Größere Maschinen fehlen aber“, sagt der Syrer, der seit acht Jahren in Kempten lebt.

Syrer aus Kempten hält engen Kontakt mit Familie und Freunden in Erdbebengebiet

Akeel Alfaraj ist mit vielen Menschen in Kontakt, die vom Erdbeben getroffen wurden. Mit Freunden und Familie aus Aleppo, wo der 32-Jährige aufgewachsen ist, aber eben auch mit den drei Kindern, den Nichten und Neffen eines guten Freundes. „Worte können diese dramatischen Szenen kaum beschreiben“, sagt er. „Ich denke die ganze Zeit: Das kann nicht wahr sein.“

Während Akeel Alfaraj im Forschungszentrum der Hochschule Kempten arbeitet, harren seine Verwandten in Notunterkünften außerhalb von Aleppo aus. Ohne winterfeste Kleidung verließen sie ihre Wohnungen, als die Erde zu beben begann. Auch Lebensmittel und Medikamente fehlten, Krankenhäuser seien überlastet. Noch aussichtsloser sei die Situation im Nordwesten Syriens. Akeel Alfaraj sagt: „Hilfsgüter kommen dort kaum an, weil die Region von allen Seiten belagert ist.“

Der syrische Präsident Baschar al-Assad nutze die hilflose Lage der Menschen für seine Zwecke aus. Bis auf Aleppo liegen die vom Erdbeben betroffenen Regionen in sogenannten Rebellengebieten – sind also nicht unter der Herrschaft des Assad-Regimes und somit nicht für Hilfskonvois erreichbar. Weil Wege an der syrisch-türkischen Grenze kaum mehr befahrbar sind und der Flughafen im türkischen Hatay gesperrt ist, kommt auch so kaum Rettung ins Land. Auch UN-Institutionen berichteten von diesen Problemen.

Hilfskonvois kommen nicht bis ins Erdbebengebiet, weil Assad-Regime die Region abriegelt

Nachdem er vom Erdbeben erfahren hatte, wollte er umgehend eine Sammelaktion für Sachspenden starten, erzählt Zakaria Akeel Alfaraj. „Doch das würde leider nichts bringen.“ Deshalb will er dafür sensibilisieren, auf anderem Wege den Menschen in Syrien zu helfen. Es gebe einige Hilfsorganisationen, die sich dort bereits seit Jahren für den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung einsetzen. Infrastruktur im Land, die nun wertvoll sei. Akeel Alfaraj sagt: „Doch den Helferinnen und Helfern fehlt Geld.“

Zusammenhalt habe in diesen Zeiten einen besonderen Stellenwert. Wichtig seien freilich auch weitere Spendenaktionen für betroffene Regionen in der Türkei. Akeel Alfaraj: „Aber es ist eben auch wichtig, jetzt niemanden zu vergessen. Und gerade werden die Menschen im syrischen Nordwesten vergessen.“

Info für Spenden: Spenden erreichen die syrische Bevölkerung laut Akeel Alfaraj zuverlässig über www.molhamteam.com und über die Retter der Weißhelme unter www.whitehelmets.org