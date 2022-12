Hilfe für Täter im Allgäu: "Die Männer kommen aus allen Schichten"

Andrea Springborn betreut Männer, die zu Hause gewalttätig sind. Sie sollen lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Ein betroffener Familienvater berichtet von seinen Erfahrungen.

12.12.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Es sei anfangs komisch gewesen, in die Gruppe zu gehen. Sich mit anderen Männern auszutauschen, die wie er Grenzen überschritten haben. Die ihre Frauen immer wieder anbrüllen oder sie gar schlagen. Die zu Tätern wurden. „Heute denke ich: Gott sei Dank bin ich dort hingegangen“, sagt der Familienvater aus Kempten. Mittlerweile lebt er wieder mit seiner Frau und den Kindern zusammen. „Und ich habe gelernt, mich zu beherrschen und über Probleme zu sprechen.“

Die Täterberatung in Kempten richtet sich an Menschen, die ihre Aggressionen in den Griff bekommen wollen

Andrea Springborn ist Ansprechpartnerin für Männer wie den Kemptener Familienvater. Sie leitet die „Fachstelle Täter*innenarbeit bei häuslicher Gewalt“ in Kempten, die beim Caritasverband Kempten-Oberallgäu angesiedelt ist. Nach zwei Jahren Modellprojekt steht nun fest: Das Programm soll es auch weiterhin geben. Die Fachstelle ist die einzige in Schwaben – und je zur Hälfte aufgeteilt auf Kempten und Augsburg.

Das Angebot richtet sich an Täterinnen und Täter, die respektvoll und gewaltfrei mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin umgehen wollen. Die lernen möchten, ihre Aggressionen in den Griff zu bekommen. Sie erhalten zunächst Einzelstunden mit Andrea Springborn, Fachkraft für Partnerschaftsgewalt, dann geht es in die Gruppen.

Der Kemptener Familienvater hatte zunächst Angst, sich dort zu öffnen. „Mir war das peinlich“, sagt er. Von Woche zu Woche sei es einfacher gewesen. „Irgendwann habe ich angefangen, mich auf die Gruppe zu freuen. Weil ich dort mit Menschen reden kann, denen es ähnlich geht wie mir.“

Vom Arbeiter bis zum Akademiker: Zur Täterberatung in Kempten kommen ganz verschiedene Männer

Bislang betreute Springborn in Kempten ausschließlich Männer. „Sie kommen aus allen Schichten“, sagt sie. Arbeiter seien ebenso mit dabei wie Akademiker. Auch das Alter sei gemischt. 20-Jährige kommen zur Täterberatung, aber auch 60-Jährige.

Sie melden sich bei Andrea Springborn zum Teil selbst, weil sie oder Angehörige von dem Angebot gehört haben. Meistens aber kommen sie über andere Stellen wie die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder das Jugendamt. In diesem Jahr nahmen bis Ende Oktober bei der Täterberaterin bislang 45 Männer Kontakt auf. Sie betont: Betroffen von der Gewalt sind oft nicht nur Frauen, sondern auch die Kinder. Mindestens als Beobachtende. Lesen Sie auch: Kemptener Stadtrat positioniert sich mit "Roter Bank" gegen Gewalt an Frauen.

Kemptener Familienvater: "Der Kurs hat mir geholfen, mich zu öffnen"

Der Kemptener Familienvater erzählt vom „letzten großen Streit“ mit seiner Frau. Da wurde es körperlich. Seine Schwiegereltern riefen die Polizei. „Danach waren wir erst einmal auseinander, die Kinder haben sehr gelitten.“ Die Polizei vermittelte ihn an Andrea Springborn. In den Beratungsstunden und in der Gruppe bekommen die Männer Tipps, wie sie sich in schwierigen Situationen besser verhalten können. „Wenn ich emotional geladen bin, sollte ich mich erst einmal zurückziehen und nachdenken“, sagt der Familienvater. Manchmal helfe es ihm, Sport zu treiben. „Ich kann mich jetzt viel, viel besser kontrollieren.“ Ihm sei bewusst geworden, dass er auch seinen Kindern schade, wenn er seine Aggressionen nicht in den Griff bekommt.

Kommunikation sei oft ein wichtiger Schlüssel, sagt Andrea Springborn. Doch viele Menschen hätten das nie gelernt. Mittlerweile lebe er wieder mit seiner Familie zusammen, sagt der Kemptener. „Der Kurs hat mir geholfen, mich zu öffnen.“ Auch seiner Frau gegenüber. „Wenn wir Auseinandersetzungen haben, reden wir jetzt offen darüber.“

Andrea Springborn ist telefonisch zu erreichen unter 0176/16610377 oder per E-Mail: andrea.springborn@caritas-kempten.de