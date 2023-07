Wie ist es, einen Tag bei der Tafel mitzuhelfen?

Viele Tafeln stecken in der Krise. Mehr Kunden, weniger Lebensmittel-Lieferungen und die Frage: Sind Tafeln überhaupt ein angemessenes Konzept? Ein Besuch.

18.07.2023 | Stand: 14:34 Uhr

Sieht aus wie ein Tante-Emma-Laden, ist aber eine Ausgabestelle der Tafel. Das kleine Geschäft in der Magnusstraße 16 im Kemptener Stadtteil St. Mang hat vor 20 Jahren aufgemacht. Seitdem öffnet der Laden jeden Tag, von Montag bis Freitag, um 12 Uhr.

Der Tafelladen in St. Mang ist eine von drei Tafel-Ausgabestellen in Kempten. Sie verteilen täglich Lebensmittel an etwa 150 Menschen. So viele? "Es sind schon mehr geworden, seit Einkaufen so teuer geworden ist", erklärt Maria Theresia Weiß. Die kleine Frau mit ruhiger Stimme ist die Chefin, alle nennen sie "Resi". Gemeinsam mit ihrem Mann Karl Weiß hat sie das Geschäft in St. Mang vor 20 Jahren eröffnet. Resi und Karl Weiß organisieren alles, sind in Kontakt mit den Lieferanten, machen die Dienstpläne und stehen selbst drei Mal die Woche im Geschäft hinter dem Verkaufstresen.

10 Uhr – Zu Beginn eine Bestandsaufnahme

Der Tafelladen, den Resi und Karl Weiß führen, ist in der Magnusstraße im Kemptener Stadtteil St. Mang. Bild: Judith Schneider

Die Schicht für die Helferinnen und Helfer im Laden beginnt um 10 Uhr. Heute sind neben Resi und Karl Weiß noch Eleonore "Ellen" Merten, Rosmarie Hirnigl und Werner Steinhauser da. Die fünf, die alle schon in Rente sind, arbeiten oft zusammen und verstehen sich gut. Sie schauen, was noch vom Vortag da ist und was davon noch gut ist. Heute sind noch einige Joghurts und Fertigprodukte im Kühlschrank, Gläser mit Babynahrung, Nudeln und Schokolade liegen auf dem runden Verkaufstisch in der Mitte des Geschäfts, Müsli, noch mehr Nudeln, Gewürze, Brot und einige Packungen Wintertee stapeln sich in der Auslage an der Wand.

Die Auslage mit der gelb-weiß gestreiften Markise sieht aus wie in einem Kinderkaufladen. "Das hat damals ein Schreiner eingebaut", erzählt Resi Weiß. Die anderen Regale hat ihr Mann selbst gezimmert. Der Einrichtung sieht man an, dass ganz viel Herz drinsteckt.

10.30 Uhr – Gewusel im Geschäft

Nachdem der Transporter mit den frischen Lebensmitteln gekommen ist, räumen die Helfer alles ein. Von links nach rechts: Eleonore Merten, Rosmarie Hirnigl, Maria Theresia Weiß und Werner Steinhauser. Bild: Judith Schneider

Um 10.30 Uhr parkt vor dem Tafelladen ein kleiner Transporter. Dann beginnt das Gewusel. Jeder weiß, was zu tun ist. Kisten werden reingetragen, abgestellt, ausgepackt. Ratzfatz ist der Laden voll und der Transporter leer. Die Fahrer winken und düsen wieder los.

Im Laden fängt Ellen Merten, an, das Gemüse in die Ablage zu räumen. Neben Karotten, Gurken, Salat und drei großen Kisten voller Kirschen gibt es auch Ausgefalleneres wie Auberginen, Avocados, Melonen, Granatäpfel und eine Ananas. "Einmal haben wir eine Jackfruit bekommen und keiner von uns wusste, was das ist", erzählt Resi Weiß.

11.30 Uhr – Die Kunden kommen

Ein syrischer Kunde ist besonders früh da. Bild: Judith Schneider

Schon vor der Öffnungszeit wartet der erste Kunde vor dem Geschäft. Ein Mann aus Syrien, der gebrochenes Deutsch spricht. Er ist gut gelaunt und freut sich, ein neues Gesicht zu sehen.

Der Mann erzählt mit Gesten und einzelnen Wörtern von zwei Raketen, die in sein Haus in Aleppo eingeschagen sind und von seiner Tochter, die als Übersetzerin arbeitet und viel besser Deutsch spricht als er selbst.

12 Uhr – Zuallererst Ausweiskontrolle

Um 12 Uhr stehen zwanzig bis dreißig Menschen vor dem Geschäft. Resi Weiß geht raus und kontrolliert die Berechtigungsausweise. Die braucht man, um bei der Tafel einzukaufen. So soll vermieden werden, dass Menschen, die keine Bedürftigkeit haben, die Tafeln ausnutzen. Es kommen aber immer wieder Menschen, die keinen Ausweis haben und sich beschweren, dass sie nicht in das Geschäft dürfen. Es gibt Verständigungsprobleme, weil viele der Kunden nicht oder nicht so gut Deutsch sprechen.

Wer sind die Leute überhaupt, die zur Tafel kommen? Die meisten, die den Laden betreten, sprechen nicht so viel, entweder, weil ihr Deutsch nicht so gut ist oder weil sie sich ein bisschen schämen, bei der Tafel einzukaufen.

Niemand von ihnen sieht verlottert oder ungepflegt aus. Es sind Männer und Frauen, einige sind schon älter, aber manche auch erst zwischen 20 und 30.

Resi Weiß verteilt auch Nummern. Die Reihenfolge, in der die Menschen ins Geschäft dürfen, ist zufällig, damit jeder mal zuerst reindarf und kein Neid entsteht.

Der syrische Mann ist mit seiner Nummer offenbar unzufrieden, er geht ans vordere Ende der Schlange und spricht die Chefin an. Aber Resi Weiß bleibt hart. Am Ende geht der Mann weg, ohne im Laden gewesen zu sein.

12.30 – Kirschen an der Kasse

Die anderen Kunden kommen einer nach dem anderen ins Geschäft, nehmen, was sie brauchen und bezahlen bei Werner Steinhauser an der Kasse. Er fragt jeden, ob er noch Kirschen haben möchte, davon gibt es heute viele. Dagegen darf von der Schokolade jeder nur eine Tafel haben.

Die Tafeln sind überall ein bisschen unterschiedlich organisiert. Bei der Tafel in Kempten werden Lebensmittel nicht einfach verteilt, sondern jeder kann sich selbst aussuchen, was er möchte. Für die Produkte bezahlen die Kunden einen kleinen Preis, zwischen 10 und 50 Cent. Durch das Geld finanziert die Tafel zum Teil die Miet- und Stromkosten für das Geschäft und die Transporter. Außerdem soll der Preis dafür sorgen, dass mit dem Essen wertschätzend umgegangen wird.

13.30 Uhr – Gedeckte Tafel bei der Tafel

Ellen Merten arbeitet schon seit zehn Jahren für die Tafel. Bild: Judith Schneider

Schwierigkeiten, genügend Personal und Lebensmittelspenden zu finden, hat der Tafelladen in St. Mang nicht. Werner Steinhauser und Ellen Merten helfen schon seit zehn Jahren mit, weil die Arbeit ihnen Spaß macht. Lebensmittelspenden kommen von Supermärkten und Großlieferanten, die auch Restaurants beliefern. Die Transporter fahren dafür allerdings teilweise Strecken von bis zu zwei Stunden.

Nachdem die letzte Kundin gegangen ist, kommt eine Bäuerin vorbei, die Gemüse und Brot, das übriggeblieben ist, für ihre Tiere mitnimmt.

Danach isst das Team zusammen zu Mittag. Karl Weiß hat für alle Helfer gekocht, Spaghetti mit Bolognese-Soße und zum Nachtisch Erdbeeren mit Sahne, eine voll gedeckte Tafel bei der Tafel.