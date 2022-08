Tafelläden in Kempten rationieren Lebensmittel - Helfer und Bedürftige sind am Limit

Rotes Kreuz warnt: Ehrenamtliche in den Tafelläden in Kempten sind am Ende. Es gibt zu wenig Essen und einen zu großen Andrang.

12.08.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Die Tafelläden des Roten Kreuzes in Kempten sind am Limit: Der Andrang ist stark gestiegen. Warenspenden decken laut Mitteilung kaum noch den Bedarf. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind massiv überlastet. „Viele überlegen, ihr Amt niederzulegen. Das wäre eine Katastrophe“, sagt BRK-Tafelkoordinator Markus Wille. Um den Druck zu mindern, gibt es nun neue Regeln. (>>>Hier lesen Sie: Inflation, Energiepreise: Immer mehr stehen in Kempten am finanziellen Abgrund)

Die Tafelläden verzeichneten eine noch nie erlebte Nachfrage, berichtet Wille und macht zwei Hauptgründe aus: Zum einen spitze sich die wirtschaftliche Situation vieler Kemptener wegen extrem steigender Lebensmittel- und Energiepreise zu – vielen reiche das Geld nicht mehr für normale Alltagsbedürfnisse. Dazu kämen viele Geflüchtete aus der Ukraine.

Sehr besorgniserregend findet Wille, dass Ehrenamtliche körperlich und nervlich am Ende seien. Das liege vor allem an der Masse der zu versorgenden Menschen und dem Aufwand bei der Lebensmittelausgabe. Leider werde auch der Ton bei den Kunden rauer: Wenn Geld und Lebensmittel knapp werden, fahre mancher seine Ellenbogen aus. Aber das dürfe nicht auf Kosten der Helfer gehen, die sich in ihrer Freizeit für die Menschen einsetzen.

Das Missverhältnis zwischen Warennachfrage und Warenangebot ist ein großes Problem

Großes Problem ist demnach auch das Missverhältnis zwischen Warennachfrage und Warenangebot. Spenden der Discounter, Speditionen, Service-Clubs und der Lebensmittelindustrie ermöglichten bisher die Versorgung von bis zu 700 Menschen pro Tag. Wille: „Nun stoßen wir an unsere Grenzen.“ Die Tafel müsse an vielen Tagen die Lebensmittel pro Haushalt stark rationieren, um niemanden mit leeren Händen wegzuschicken.

Wille betont, dass die Tafeln keine staatliche Organisation mit öffentlichem Auftrag zur Versorgung aller Menschen mit Lebensmitteln seien. Vielmehr komme das Rote Kreuz der Aufgabe aufgrund seines humanitären Selbstverständnisses nach.

Neue Regeln für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Statt zum Tafelladen sollen sie zur Wärmestube

Angesichts der angespannten Lage führt das Rote Kreuz nun neue Regeln ein: Flüchtlinge aus der Ukraine sollen ab Dienstag, 16. August, nicht mehr zu den beiden Tafel-Ausgaben des Roten Kreuzes (Memminger Straße 114 und Magnusstraße 16) kommen. Stattdessen erhalten sie bei Vorlage ihres Tafel-Ausweises freitags von 15 bis 17 Uhr in der Wärmestube (Haubenschloßstraße 12) ein Lebensmittelpaket mit frischen und haltbaren Produkten. (>>>Lesen Sie auch: Kinder haben Furchtbares erlebt - Ukraine-Spenden in Kempten helfen ihnen)

Der Inhalt richte sich nach der Menge der verfügbaren Waren. Auch von Sonderaktionen wie Gutscheinaktionen für Schul- oder Sportartikel profitierten die geflüchteten Familien weiterhin. Die Änderung soll den Kundenstrom, der zu langen Wartezeiten vor den Ausgabestellen geführt hatte, deutlich entzerren und so auch den Helfern die Arbeit erleichtern.

Zum Caritas-Tafelladen können die Flüchtlinge weiterhin

Unberührt davon ist die Caritas-Ausgabestelle in Kempten (Landwehrstraße 11): Diese können auch Flüchtlinge weiter direkt aufsuchen.