Die Hilfe von Bufdis ist "absolut unverzichtbar" - Soziale Einrichtungen danken den Freiwilligen

20.04.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Jedes Jahr aufs Neue kommen mehr als 100 junge Frauen und Männer als „Bufdis“ in die sozialen Einrichtungen in Kempten – ob beispielsweise bei der Lebenshilfe, bei der Stadt oder bei den Johannitern. Sie sind unverzichtbare Helferinnen und Helfer. Gleichzeitig ermöglicht vielen der Bundesfreiwilligendienst eine Orientierung fürs Berufsleben.

Eine von den aktuellen Bufdis bei der Lebenshilfe ist Hannah. Sie wollte erfahren, ob ihr die Arbeit als Lehrerin auf Dauer gefällt: „Die Arbeit mit den Kindern hat mich bestärkt. Ja, der Beruf taugt mir“, weiß sie jetzt. Für Joel ist die Zeit als Bufdi auch ein zweites Vorpraktikum, das er für sein Berufsziel Heilerziehungspflegehelfer benötigt.

Frische Ideen und enorme Entwicklungen

Aktuell gibt es 15 Bufdis in der Lebenshilfe Kempten. Betreut werden sie durch die Leitung der Heilpädagogischen Tagesstätte, Andreas Pfisterer und Astrid Steinmetz. „Wir sind beeindruckt, welche Ideen die jungen Leute mitbringen. Und wir sehen, was für enorme persönliche Entwicklungen sie in der Zeit machen“, erzählt Steinmetz.

Für die jungen Bufdis wurde ein Seminarprogramm mit 25 Bildungstagen erarbeitet, das sie in den Austausch mit anderen bringt. In den Faschingsferien gab es einen Theaterworkshop mit Tim Lau. Der war selbst einmal Bufdi. Jetzt arbeitet er in der Lebenshilfe als angehender Ergotherapeut und ist im Jugendtheater Martinszell aktiv. „Es ist wichtig, mal in andere – vielleicht ungewohnte – Rollen zu schlüpfen. Das hilft, Stärken und Schwächen herauszufinden“, sagt Lau.

Bufdis und andere Freiwillige sind absolut unverzichtbar

Ob Erste Hilfe, Krankentransport oder Einsatz im Katastrophenfall: „Ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die sich freiwillig betätigen, wäre all das nicht zu leisten“, sagt Michael Rettenmaier, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Bayerisch Schwaben: „Bundesfreiwillige oder Freiwillige im sozialen Jahr sind etwa im Rettungsdienst, in den Kitas oder in sozialen Hilfsangeboten absolut unverzichtbar.“

Zum Tag der Anerkennung von Freiwilligen am 20. April betonen die Johanniter und andere Organisationen wie das Technische Hilfswerk den Wert dieses Einsatzes: „Damit stärken die jungen Leute das menschliche Miteinander“, sagt Rettenmaier. „Sie bringen ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen ein – ein Schatz, der uns allen zugutekommt.“

Viele Engagierte empfänden die Möglichkeit zu helfen als bereichernd, so Rettenmaier. Es sei jedoch eine Pflicht, ihnen gegenüber verantwortungsbewusst zu handeln. Fundierte Schulungen sowie kontinuierliche Weiterbildung gehörten dazu. Zumal die Herausforderungen an Hilfsorganisationen wachsen. So mancher Freiwillige bringe sich nach seiner Dienstzeit haupt- oder ehrenamtlich weiter ein.

In Deutschland leisteten 2021 insgesamt 37.404 Frauen und Männer ein freiwilliges Dienstjahr ab. Wer selbst mit dem Gedanken an den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr spielt, kann sich jederzeit bei den verschiedenen Anbietern und Organisationen bewerben.

