"Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie sind frei": Eine Allgäuerin über ihre Flucht aus der DDR

Dr. Sybille Keller aus Waltenhofen ist 1989 aus der DDR geflohen. Im Interview spricht sie über ihre Flucht, den Neuanfang und die Bedeutung des 3. Oktobers.

03.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Frau Dr. Keller, Sie sind 1989 aus der damaligen DDR nach Westdeutschland geflohen und haben sich hier eine neue Existenz aufgebaut. Sie kennen beide Seiten der Mauer - was bedeutet Ihnen der 3. Oktober?

Dr. Sybille Keller: Für mich ist das ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich, dass beide Teile Deutschlands wieder vereint sind und nun alle die Privilegien genießen dürfen, die es in Ostdeutschland damals nicht gab.

Das heißt konkret?

Dr. Keller: In der DDR konnte man ja nicht selbst entscheiden, wie man sein Leben führen will. Die Wege waren vorgezeichnet. Nach der Flucht konnte ich mich hier in Westdeutschland voll entfalten.

So lief die Flucht aus der DDR ab

Stichwort Flucht: Wann sind Sie geflohen? Und wie lief die Flucht ab?

Dr. Keller: Das war im Oktober 1989, kurz vor der Grenzöffnung. Ich war damals 32 und verheiratet. Aber mein Mann wollte nicht mitkommen. Wir haben eine Woche Urlaub beantragt, uns davor offiziell scheiden lassen und sind dann nach Sopron in Ungarn gefahren. Ich hatte nur einen Koffer mit Sachen für eine Woche dabei. An der Grenze haben uns die ungarischen Wachposten gefragt: "Ist das eine endgültige Reise?"

Dr. Sybille Keller ist 1989 aus der DDR geflohen. Die Zahnärztin hat sich anschließend in Waltenhofen im Oberallgäu ein neues Leben aufgebaut. Kürzlich wurde sie sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bild: Veronika Frank

Und wann kam es dann zum Abschied von Ihrem Mann?

Dr. Keller: Als wir an der Grenze angekommen sind, entschloss sich mein damaliger Mann, doch mitzukommen. Zwischen der ungarischen und der österreichischen Grenze lag dann ein Stückchen Niemandsland. Als wir dort entlang sind, liefen die österreichischen Grenzposten schon mit offenen Armen auf uns zu und sagten: "Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie sind frei." Danach sind wir relativ schnell in ein Auffanglager in der Nähe von Passau gekommen.

"Mama, Mama, sind wir jetzt tot oder im Westen?"

Wie ging es dort weiter?

Dr. Keller: Wir wurden verköstigt und unsere Personalien wurden aufgenommen. Unvergesslich ist für mich auch, dass dort ein Kind nachts im Traum geschrien hat "Mama, Mama, sind wir jetzt tot oder im Westen?"

Sogar das Kind wusste also, wie gefährlich eine Flucht war?

Dr. Keller: Ja natürlich. Es war bekannt, dass Fluchtwillige oder Menschen, die bei der Flucht gefasst wurden, in berüchtigten DDR-Gefängnissen landeten.

Wieso haben Sie sich trotz der offensichtlichen Gefahr dafür entschieden zu fliehen?

Dr. Keller: Für mich gab es dort keinen Fortschritt mehr. Das "Gefängnis DDR" hat mir nicht behagt, ich musste weg. Ich wollte reisen, fremde Länder und Menschen kennenlernen. Den Traum habe ich mir später erfüllt. Seit 1999 reise ich immer wieder nach Nepal, um dort ehrenamtlich zu helfen. Außerdem wollte ich als Zahnärztin in einer eigenen Praxis tätig sein, ohne Gängelei und Bevormundung.

Dr. Sybille Keller bei einem ihrer ehrenamtlichen Einsätze in Nepal. Bild: privat

Wie hat Ihre Familie von Ihrer Flucht erfahren?

Dr. Keller: Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Großmutter, eine Mutter und eine Tante. Die wussten aber nichts von meinen Plänen, weil ich sie nicht in Gefahr bringen wollte. Ich habe ihnen aus dem "Urlaub" einen Brief geschrieben und ihnen meine Entscheidung mitgeteilt.

Ihre Familie musste davon ausgehen, Sie ohne Abschied für lange Zeit nicht wiederzusehen. Wie haben sie nach dem Mauerfall reagiert?

Dr. Keller: Wir haben uns sehr bald in Hof getroffen, waren total glücklich und sind uns in die Arme gefallen.

So kam Sybille Keller ins Allgäu

Sie sind nach Ihrer Flucht in einem Auffanglager bei Passau gelandet. Wie sind Sie von dort ins Allgäu nach Waltenhofen gekommen?

Dr. Keller: Wir kannten ein Ehepaar aus Kempten, das uns öfter im Urlaub in der DDR besucht hat. Die haben uns angeboten, uns erst einmal aufzunehmen. Ich hatte ja keine müde Mark. Trotz neun Jahren Berufserfahrung als Zahnärztin stand mir vorerst nur das Arbeitslosengeld einer Helferin zu, da meine Approbation (Zulassung als Ärztin, Anm. d. Red) noch nicht anerkannt war. Das waren damals 200 D-Mark im Monat. Die ganzen wichtigen Papiere hatten wir bei der Flucht in der Anhängerkupplung des Autos über die Grenze geschmuggelt.

Wie ging es dann weiter?

Dr. Keller: In Waltenhofen hat ein Zahnarzt eine Helferin gesucht. Er bot mir an bei ihm zu hospitieren, da ich noch keine Arbeitserlaubnis hatte. Ich wohnte damals in einem Einzimmerapartment in Kempten. Als Bett diente mir eine Luftmatratze und als Kleiderständer ein ausrangierter Infusionsständer, den mir ein Krankenhaus geschenkt hatte.

Wann konnten Sie dann wieder als Zahnärztin arbeiten?

Dr. Keller: Der Zahnarzt stellte mich nach Anerkennung meiner Urkunden als Assistenz-Zahnärztin ein. 1991 gründeten wir dann eine Praxisgemeinschaft. Das war für mich der Start in eine wundervolle, ereignisreiche Zukunft.

Keller ist "den Menschen, die mir auf meinem Weg geholfen haben unendlich dankbar"

Noch heute sind Sie in der eigenen Praxis in Waltenhofen tätig. Darüber hinaus sind Sie Mitgründerin und Präsidentin des Vereins "Zahnärzte ohne Grenzen", Mitglied im Vorstand des Zahnärztlichen Bezirksverbands Schwaben, Delegierte des Regierungsbezirks Schwaben zur Bayerischen Landeszahnärztekammer und Bundeszahnärztekammer, engagieren sich ehrenamtlich im Sushma Koirala Memorial Hospital (Nepal) und haben dafür kürzlich sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Gab es bei Ihnen einen Moment, in dem Sie sich gedacht haben: Jetzt bin ich angekommen?

Dr. Keller: Ein besonderer Moment war für mich der 27. Oktober 1989, als ich eingebürgert wurde und meinen westdeutschen Übergangspass erhalten haben. Auch danach habe ich noch viele solcher Momente erlebt. Dafür bin ich den Menschen, die mir auf meinem Weg geholfen haben unendlich dankbar. Ohne meinen damaligen Mann hätte ich nicht in den "Urlaub" reisen können. Ohne den Zahnarzt, der mich vorbehaltlos als ehemalige "DDR-lerin" eingestellt hat, die Menschen in Waltenhofen, die mich von Anfang an geachtet und geschätzt haben, und allen, die an mich geglaubt haben, hätte ich es nie so weit geschafft. Ihnen allen gehört ein Stück vom Bundesverdienstkreuz.

Dr. Sybille Keller (Mitte) aus Waltenhofen erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links). Mit dabei war Waltenhofens Bürgermeister Eckchard Harscher (rechts). Bild: Bayerisches Gesundheitsministerium

