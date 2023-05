Tag der offenen Tür im Allgäu-Hospiz: Ein Ort zum friedlichen Sterben

Drei Jahre nach seiner Eröffnung lädt das Allgäu-Hospiz in Kempten zum Tag der offenen Tür. Besuchende kamen viele – aus teils sehr persönlichen Gründen.

Es ist ein Ort, an dem Menschen sterben: Das Allgäu-Hospiz in Kempten. Am Samstag öffnete es für Besuchende seine Türen. Die kamen zahlreich – aus unterschiedlichsten Gründen.

Der Lebensgefährte von Heike Zinn verbrachte hier nach einem Radunfall seine letzten 36 Stunden. „Ich bin so dankbar, er hat hier friedlich sterben können“, sagte die 60-Jährige am Samstag während einer Führung durch die Räume. Sie begleitete ihren geliebten Partner auf seinem letzten Weg unter Corona-Bedingungen. Zum Tag der offenen Tür kam sie nun, um diesen Ort endlich gänzlich kennenzulernen. Für die Arbeit der mehr als 40 Haupt- und 150 Ehrenamtlichen – auch in der Begleitung von Angehörigen nach dem Todesfall – ist sie so dankbar, dass sie ihre Eigentumswohnung dem Verein vererben will.

Tag der offenen Tür zum Jubiläum im Allgäu-Hospiz Kempten

Eine 66-Jährige aus Memmingen kam zum Tag der offenen Tür, weil es eine solche Einrichtung in ihrer Stadt nicht gibt. Von ihrem Arzt habe sie eine Krebsdiagnose erhalten. „Ich will aber nicht im Heim oder in der Klinik landen.“ Deshalb informiere sie sich über die Möglichkeiten im Hospiz. Anders als Viele will sie nicht zuhause sterben: Aus ihrer eigenen Geschichte weiß sie, dass das für Familienmitglieder belastend sein kann. Die Führung durch Aufenthaltsräume, Waschraum, Andachtsraum und „Gäste“-Zimmer bewegt sie. „Wer stirbt schon gern?“, sagt sie.

Ziel von Hospiz-Mitarbeitenden und Verein ist es, genau das möglichst friedlich und schmerzfrei zu gestalten. Angehörige können dort ebenfalls übernachten, können zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Besuch kommen. Krankenbetten können durch die Terrassentüren der Zimmer in die grünbepflanzten Innenhöfe geschoben werden, wo aus Brunnen Wasser plätschert.

Allgäu-Hospiz Kempten: Ein Ort zum friedlichen Sterben

„Im Hospiz kann man so pflegen, wie es den Menschen gut tut“, sagt Pflegedienstleiterin Eva Rünker. Personell sei man daher gut aufgestellt. Auch Samantha Keskin aus Buchloe kam aus beruflichem Interesse: Die Pflegefachhelferin wollte die Unterschiede zur Arbeit im Heim kennenlernen.

Der Neubau des Hospiz hat erst vor drei Jahren eröffnet – nur Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. 5000 Spendende ermöglichten mit mehr als 4,5 Millionen Euro die Finanzierung, sagt Vereinsvorsitzender Josef Mayr. Am Tag der offenen Tür sehen viele von ihnen erstmals, was mit ihrem Geld geschaffen wurde. Auch das ist ein Grund für diesen Tag. So manche von ihnen gratulieren Mayr zu dem Ergebnis. Es gehe bei den Führungen aber auch darum, das Thema Sterben aus der Tabuzone zu holen, sagt Mayr. Obwohl sich schon viel verändert habe seit den Anfängen des Vereins vor 30 Jahren. „Damals mussten wir ’Hospiz’ noch buchstabieren.“

