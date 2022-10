Tanzherbst Kempten: Schüler studieren Stück zum Thema Müll ein

Tanzherbst-Festival in Kempten: Zwei Choreografen aus Nigeria erarbeiten mit Kemptener Grundschülern ein Programm zum Thema Müll - Vermeidung und Recycling.

14.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Proben für den „Jungen Tanz Schwaben“ laufen auf Hochtouren: Beim Kemptener Tanzherbst, der am morgigen Samstag startet, bekommt auch der Nachwuchs eine Plattform und kann am Sonntag um 17 Uhr auf der Bühne des Stadttheaters zeigen, was er tanzend auszudrücken hat. Tanzpädagogin Kaija Klug vom Kari-Tanzhaus in Kempten ist es besonders wichtig, auch die ganz jungen Kinder zu fördern. In einem Gemeinschaftsprojekt führt sie drei Klassen aus drei Grundschulen in einem Projekt zusammen. Das Motto: „Zu gut für die Tonne“. Der Untertitel: „Mülltrennung“.

Jede Schule erarbeitet kurze Sequenzen zu Abfallstoffen, die im Sinne der Nachhaltigkeit wieder recycelt werden sollten. Die Grundschule an der Sutt befasst sich mit Dosen, die Fürstenschule mit Plastik. Kaija Klug arbeitet mit der Klasse 1a der Grundschule Kottern/Eich, die sie als Lehrerin selbst unterrichtet, mit Papier. Die 22 Kinder, deren Eltern aus verschiedenen Nationen stammen, sind erst drei Wochen in der Schule und haben in drei Proben den Ablauf des Stückes ausgefeilt.

Entwickelt hat die Choreografie Luka Emmanuel Musa mit seiner Assistentin Chinedu Glory Kosisochukwu. Beide kommen aus Nigeria.

Entwickelt hat die Choreografie Luka Emmanuel Musa mit seiner Assistentin Chinedu Glory Kosisochukwu. Beide kommen aus Nigeria. Das Kari-Tanzhaus pflegt seit vielen Jahren engen Kontakt zu der Tanzszene des westafrikanischen Landes. Luka Emmanuel Musa ist zur Zeit Gastdozent am Tanzhaus und bietet dort Workshops zu afrikanischem Tanz und Salsa an. Die Idee bei der Arbeit mit den Schülern ist, ein Bewusstsein für die Müllproblematik und die Notwendigkeit der Trennung des Abfalls zu schaffen. „Die Kinder sind die Zukunft von morgen“, sagt Musa. Hier lernen und zeigen schon die Sechs- und Siebenjährigen, wie man mit Papier, Plastik und Metalldosen sinnvoll umgehen kann.

Den Schlusstanz „Save food“ lieben die Kinder besonders, sagt Tanzpädagogin und Lehrerin Kaija Klug.

Nachdem der Choreograf sich auf Deutsch erkundigt hat, wie es den Kindern geht und noch einige Kostümfragen geklärt wurden, kann die vierte Probe beginnen. Zunächst nimmt jedes Kind ein Stück Papier oder Pappe und verstreut es munter in der Turnhalle, auf der ein Bühnenbereich definiert ist. Nach weiteren Gruppenbewegungen landet alles wieder da, wo es hergekommen ist, und die Kinder können sich zum Schlusstanz mit dem Thema „Save food“ formieren. Diesen Tanz lieben die Kinder besonders, sagt Kaija Klug. Man sieht es ihnen an, wie gern sie die Gesten dazu machen und rhythmisch die Rufe herausschreien. Vielleicht können die Kinder des ersten Grundschuljahres am Sonntag auch die Zuschauer im Theater mit ihrem Tanz davon überzeugen, weniger wegzuwerfen.

Bereits am Samstagabend startet der Tanzherbst mit einer Uraufführung von „Les Schinis“ aus Frankreich. In „Diva“ erforschen Melodie Cecchini und Gaetan Boschini die Begriffe Wahrheit und Realität. „Diva“ sei eine Einladung, die Art und Weise, wie wir uns selbst betrachten, zu hinterfragen, um uns anders zu betrachten.

Das ist beim 22. Kemptener Tanzherbst vom 15. bis 23. Oktober zu sehen

Lesen Sie auch

Zeitgenössischer Tanz Kemptener Tanzherbst: Von Breakdance bis Ballett

Performances im Stadttheater Kempten (20 Uhr):

„Diva“ von Les Schinis, Uraufführung (15. Oktober, Großes Haus)

Junger Tanz Schwaben (16. Oktober, Großes Haus; Achtung: Beginn 17 Uhr)

„Play“ von „ChoreoLab – Made in Ulm“ (17. Oktober, Theater-Oben)

„Inter-Being“ von Heidi Weiss (18. Oktober, Großes Haus)

„Abrazo“ von Nerea Martinez & Natalie Garcia (19. Oktober, Theater-Oben)

„Azul Petróleo“ von Iron Skulls, Deutschland-Premiere (20. Oktober, Großes Haus)

„Tanzszene Schwaben“ mit Profis und Halb-Profis (21. Oktober, Theater-Oben)

„Different“ von Olga Pona (22. Oktober, Großes Haus)

Workshops: Tänzerinnen und Tänzer des Festivals bieten im Kemptener Kari-Tanzhaus 20 Workshops an, zum Beispiel African Dance, Aerial Yoga, Surya Soul, Deep Flow, Moderner Kindertanz).

Specials:

Auftakt-Performance „Ansichtssache“ (14. Oktober um 16 und 17 Uhr auf dem Hildegardplatz in Kempten)

„Schwaben Battle Kids“ und „Allgäu-Battle“ (15. Oktober ab 12 Uhr im Stadtjugendhaus)

Tanzherbst-Party (15. Oktober um 21 Uhr im Künstlerhaus mit DJs TenGood, Bosporus und Eduardo Carollo)

Tanz im Kino: „Fly“ (17. Oktober, 19.30 Ihr) und „Intertango“ (23. Oktober um 15 Uhr im Colosseum-Center)

Milonga-Abend (23. Oktober um 17 Uhr im Haus International)

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.theaterinkempten.de und Telefon 0831/870 23 23; Infos Trailers und Anmeldung zu den Workshops unter www.tanzherbst-kempten.de