Taube mit Pfeil abgeschossen: Die Polizei Kempten ermittelt in einer Wohnanlage

Eine mit einem Pfeil verletzte Taube ist in Kempten gefunden worden. Die Tierschutz-Organisation Peta hat eine Belohnung für Hinweise auf den Täter ausgesetzt.

17.11.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Bewohner einer Wohnanlage in Kempten haben am Donnerstag eine mit einem Pfeil abgeschossene Taube gefunden. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, die das Tier von seinen Leiden erlösen musste. Gegen den unbekannten Täter oder die Täterin ist Anzeige erstattet worden. Unterdessen hat die Tierschutz-Organisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falls beitragen.

Peta berichtet in einer Pressemitteilung von einer Zeugin, die den Vogel gegen 16.20 Uhr in der Wohnanlage in Kempten entdeckte. Im Eingangsbereich eines Hauses sei die Taube mit voller Wucht auf den Steinboden aufgeschlagen. Im Bauch des blutenden Tiers habe ein Pfeil gesteckt. Zudem wies es mehrere Brüche auf.

Streife musste verletzte Taube in Kempten töten

Polizeisprecher Dominic Geißler bestätigt auf Nachfrage den Vorfall. Eine Streife habe das verletzte Tier, in dessen Körper ein Pfeil steckte, im Innenhof der Wohnanlage vorgefunden. Ein Beamter habe das Tier dann töten müssen.

Es bestehe nun der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Dieses sehe für das grundlose Töten von Tieren eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Allerdings gebe es noch keinen konkreten Tatverdacht.

Gehört das Tier jemandem, gilt es rechtlich als Sache

Grundsätzlich könne auch eine Sachbeschädigung vorliegen, erklärt Geißler. Das käme beim unerlaubten Töten von Tieren in Betracht, sofern sich die Taube im Besitz einer anderen Person befand, etwa eines Taubenzüchters. Das Tier werde dann rechtlich als "fremde Sache" gewertet. "Wir wissen aber nicht, ob die Taube jemandem gehört, deshalb gehen wir aktuell von einem verstoß gegen das Tierschutz-Gesetz aus."

Auf der Peta-Webseite könne jeder und jede ein sogenanntes Whistleblower-Formular ausfüllen, auch anonym, erklärt Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta. Über solch ein Formular sei auch der Hinweis zu der verletzten Taube in Kempten eingegangen. "Wir fahren damit sehr gut", sagt Hoger. Immer wieder würden Hinweise eingehen, mit denen Peta die Polizeiarbeit unterstützen könne.

Peta: Hinweise aus der Bevölkerung führen zum Erfolg

Sie nennt einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit, bei dem Peta einen Hinweis auf Tierquälerei an die Polizei weitergeleitet habe, wodurch der Täter überführt werden konnte. "Wir benötigen eine Bestätigung der Polizei, dass der Hinweis zur Ergreifung des Täters geführt hat, und zahlen die Belohnung dann aus." Peta wolle auf diese Weise die Menschen sensibilisieren und im besten Fall Täter abschrecken.

Die Erfolgsaussichten in solchen Fällen hingen stark vom Einzelfall ab, sagt Polizeisprecher Geißler. Sie seien aber nicht von vornherein aussichtslos. Möglicherweise gebe es DNA-Spuren an dem Pfeil, mit dem die Taube abgeschossen wurde. Ebenso spielten Zeugenaussagen eine wichtige Rolle.

Polizei Kempten sind keine weiteren Fälle von Tierquälerei bekannt

Laut Peta habe die Zeugin, die sich bei der Tierschutz-Organisation gemeldet hatte, bereits einige Monate vorher zwei mit Pfeilen beschossene Tauben in der Wohnanlage gesehen. Zudem habe ein Nachbar des Hauses zwei Pfeile im Eingangsbereich entdeckt. Die Polizei indes sind keine weiteren derartigen Fälle bekannt.