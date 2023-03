Tausend Mal getraut: Die außergewöhnlichsten Trauungen eines Duracher Standesbeamten

Eintausend Paare hat Franz Heiligensetzer in Durach getraut – und dabei einiges erlebt. Er verheiratete ein Paar vor Fernsehkameras - und im Flugzeug.

29.03.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Eine Trauung auf Chinesisch, ein Ja-Wort ganz geheim oder im Fernsehen zwischen zwei Fremden: Franz Heiligensetzer hat eintausend Paare an ihrem Hochzeitstag begleitet und dabei so manches erlebt. Er liebt seinen Beruf, vor allem den Kontakt zu den Menschen und ihren Geschichten, sagt der Standesbeamte: „Ich will meinen Teil zu diesem besonderen Tag beitragen.“ Auch wenn ihm das zu Beginn seiner Laufbahn nicht jeder zugetraut habe.

